Sinal verde e vermelho para Benfica e Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 22 Fev, 2019, 07:35 / atualizado em 22 Fev, 2019, 07:36 | Liga Europa

Nota de destaque também para a eliminação das duas equipas orientadas por técnicos portugueses - o Olympiacos, de Pedro Martins, e o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca.



No grupo de 16 apurados para os oitavos de final, cujo sorteio é já esta sexta-feira, a variedade em termos de países é ainda forte, com 11 nações envolvidas, com ligeiro predomínio de Espanha, com três clubes, e Itália, Inglaterra e Rússia, com dois.



O Benfica chegou ao estádio da Luz com uma vantagem de 2-1 sobre o Galatasaray, obtida em Istambul, resultado que chegou para um jogo que soube gerir. Podem os turcos queixar-se de um golo mal anulado, mas também é um facto que nunca deram indicação de que poderiam virar a eliminatória.



Os encarnados ficam assim, depois deste 0-0, como único sobrevivente luso na Liga Europa, já que em Villareal o Sporting lutou muito, chegou a ter a eliminatória empatada, quando Bruno Fernandes marcou, no final do primeiro tempo, mas acabou por soçobrar e ficar com o empate a um golo, insuficiente para o que procurava.



Os espanhóis tinham ganhado em Lisboa por 1-0, viram-se igualados com o lance finalizado por Bruno Fernandes (45+1), mas relançaram-se depois da expulsão do "leão" Jefferson (50), bastante contestada, chegando ao golo aos 80 minutos, por Pablo Fornals.



Para todos os gostos



Fim de linha também para o Shakhtar Donetsk, um dos favoritos, treinado por Paulo Fonseca, goleado por 4-1 em Frankfurt, pelo Eintracht, depois de 2-2 na Ucrânia.O primeiro dos golos dos germânicos foi apontado pelo sérvio Luka Jovic, jogador do Benfica que está emprestado ao Eintracht.O Olympiacos, de Pedro Martins, com José Sá, Podence e Gil Dias no "onze" inicial, perdeu por 1-0 em Kiev com o Dínamo, isto depois de 2-2 na Grécia.Sorte diferente para os dois clubes espanhóis com portugueses no plantel, com o Valência a apurar-se e o Betis a despedir-se da competição.O Valência, com Gonçalo Guedes, voltou a ganhar ao Celtic, agora com 1-0 após o 2-0 na Escócia. Já o Betis, com William Carvalho, não soube rentabilizar o 3-3 obtido em Rennes e perdeu em casa por 3-1.O Inter, com Cedric Soares, que já tinha ganhado ao Rapid Viena por 1-0, brindou agora os austríacos com uma goleada de 4-0.Além do Benfica, seguem em frente para os oitavos de final, a definir no sorteio de sexta-feira, Valência, Sevilha e Villareal (Espanha), Chelsea e Arsenal (Inglaterra), Nápoles e Inter (Itália), Zenit e Krasnodar (Rússia), Dinamo de Zagreb (Croácia), Salzburgo (Áustria), Eintracht Frankfurt (Alemanha), Dínamo de Kiev (Ucrânia), Slavia de Praga (Rep. Checa) e Rennes (França).