Sp. Braga apurado e Vitória de Guimarães obrigado a ganhar

07 Dez, 2017 | Liga Europa

O Sp. Braga, que visita os turcos do Basaksehir, a partir das 18h00, está lançado para vencer o grupo C, que lidera com dez pontos, mais dois do que os búlgaros do Ludogorets, que se deslocam ao campo dos alemães do Hoffenheim.



Os "arsenalistas" do Minho avançam para o desafio com algumas baixas: Marafona, Sequeira, Fransérgio, Wilson Eduardo e Paulinho (lesionados), Goiano e Rui Ferreira (castigados).



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Abel Ferreira enumerou os objetivos que a equipa ainda tem em aberto na competição.





O jogo realiza-se no Estádio Fatih Terim e será arbitrado pelo escocês John Beaton. O relato é na Antena 1 com o jornalista Pedro Ferreira e os comentários de Manuel Queiroz.O V. Guimarães enfrenta uma situação muito diferente, com a equipa de Pedro Martins a receber os turcos do Konyaspor, obrigada a vencer e ainda assim a poder ser eliminada da competição.A equipa vimaranense, última do grupo I, tem que vencer o Konyaspor e esperar que o Marselha perca em casa com o Salzburgo, que já garantiu não apenas o apuramento, como o triunfo no grupo.Os vimaranenses têm três baixas para o desafio: Wakaso, Marcos Valente e Teixeira, todos lesionados.O técnico dos "conquistadores", Pedro Martins, foi pragmático no lançamento do encontro: "Temos de fazer o nosso jogo, vencer e esperar que o Salzburgo também vença em Marselha".O jogo está marcado para as 20h05 com arbitragem deDaniel Siebert, da Alemanha. O relato é na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Vítor Martins.