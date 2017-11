Sp. Braga e V. Guimarães têm jogos decisivos na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP 02 Nov, 2017, 08:22 / atualizado em 02 Nov, 2017, 08:22 | Liga Europa

Em Guimarães, o Vitória, último classificado do grupo I com apenas um ponto, tem de vencer os franceses do Olympique Marselha, teoricamente o conjunto mais forte do grupo e que se encontra na segunda posição com seis.



O grupo é liderado pelo Salzburgo com sete pontos, seguido do Marselha com seis, o Konyasport com três e o V. Guimarães com um ponto.



Os vimaranenses avançam para o jogo com três baixas: Douglas, Pedro Henrique e Vigário, todos lesionados.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Pedro Martins disse apostar tudo na vitória e na reentrada nas contas do apuramento, daí considerar que não faz sentido estar um ano inteiro a trabalhar e depois abdicar da competição europeia.





Desforra na Bulgária

O desafio tem o início marcado para as 20h05, no Estádio D. Afonso Henriques e arbitragem de Tamás Bognar, da Hungria.Menos aflitiva está a situação do Sp. Braga, segundo classificado no grupo C com seis pontos, mas que, nesta ronda, se desloca a casa dos búlgaros do Ludogorets, que na ronda anterior venceram em casa dos "arsenalistas" por 2-0.Uma vitória na Bulgária deixará a equipa bracarense muito bem posicionada para passar aos 16 avos de final, sendo que qualquer outro resultado deixará a equipa lusa a ter de adiar as questões do apuramento para as duas últimas rondas.Os bracarenses não contam com Marafona, Rosic, Bakic, Sequeira e Wilson Eduardo, todos lesionados.No lançamento do encontro o técnico dos minhotos Abel Ferreira disse acreditar que a equipa tam o necessário para ganhar e conseguir a desforra do jogo da primeira volta frente ao mesmo adversário.O grupo é liderado pelo Ludogorets com sete pontos, seguido do Sp. Braga com seis, Hoffenheim com três e Basaksehir com um.A partida tem início às 18h00, no Ludogorets Arena e arbitragem de Vladislav Bezborodov, da Rússia.