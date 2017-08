Sp. Braga e Vitória entram na roleta da UEFA

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 07:44 / atualizado em 25 Ago, 2017, 09:52 | Liga Europa

Qualificado na quinta-feira, após uma vitória sobre os islandeses do FH, por 3-2, na segunda mão dos "play-offs", o Sp. Braga é cabeça de série e evita algumas das equipas mais fortes, enquanto o Vitória, que teve entrada direta, está incluído no pote 3 e tem como possíveis adversários vários clubes poderosos.



Do pote 1, os ingleses do Arsenal e os russos do Zenit, os italianos do AC Milan e da Lazio ou os espanhóis do Athletic Bilbau encontram-se entre os hipotéticos rivais da equipa de Guimarães, que também pode encontrar o Dínamo de Kiev, carrasco do Marítimo nos "play-offs".



Para o Braga, que está salvo destes encontros, o maior perigo poderá vir, em teoria, do pote 2, no qual se encontram, entre outros, o Everton, de Inglaterra, os franceses do Marselha e do Nice ou a Real Sociedad, de Espanha, que também poderão calhar em sorte aos vimaranenses.



A equipa do Vitória, por seu turno, sabe que não irá enfrentar os alemães do Hoffenheim e do Colónia ou os italianos da Atalanta, com quem partilha o pote 3 e que poderão "aterrar" no grupo do Sp. Braga.



As 48 equipas apuradas serão divididas em 12 grupos de quatro, dos quais os dois primeiros de apuram para os 16 avos de final, fase em que terão a companhia dos oito terceiros classificados da fase de grupos da Liga dos Campeões.

Constituição dos potes:

- Pote 1: Arsenal, Zenit, Lyon, Dínamo de Kiev, Villarreal, Athletic Bilbau, Lazio, AC Milan, Viktoria Plzen, Salzburgo, Copenhaga e Sporting de Braga.



- Pote 2: Steaua Bucareste, Ludogorets, BATE Borisov, Everton, Young Boys, Marselha, Real Sociedad, Maccabi Telavive, Lokomotiv Moscovo, Áustria Viena, Hertha Berlim e Nice.



- Pote 3: Astana, Partizan Belgrado, Hoffenheim, Colónia, Rijeka, Vitória de Guimarães, Atalanta, Zulte Waregem, Zorya Luhansk, Rosenborg, Sheriff Tiraspol e Hapoel Beer-Sheva.



- Pote 4: Apollon Limassol, Istambul Basaksehir, Konyaspor, Vitesse, Slavia Praga, Estrela Vermelha, Skenderbeu, Zlin, AEK Atenas, Lugano, Vardar Skopje e Ostersunds.