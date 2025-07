Sp. Braga joga pela Europa

(Com Lusa)

Os minhotos, esta época com novo treinador, o espanhol Carlos Vicens, ex-adjunto de Pep Guardiola no Manchester City, têm o fator casa como tónico para seguirem em frente na segunda prova da UEFA.Caso ultrapasse hoje os búlgaros, a equipa jogará a terceira pré-eliminatória com o vencedor da eliminatória entre os suíços do FC Lugano e os romenos do Cluj (em 7 e 14 de agosto).Já em caso de eliminação, os bracarenses serão relegados para a Liga Conferência, competição em que também já sabem que irão defrontar o vencedor da eliminatória entre os moldavos do FC Petrocub ou os azeris do Sabah, também em 07 e 14 de agosto.O jogo de hoje com o Levski Sófia tem início às 20:00 e terá arbitragem do belga Lothar D’hondt.