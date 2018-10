Sporting à procura de uma vitória na Ucrânia

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Out, 2018, 08:24 / atualizado em 04 Out, 2018, 08:24 | Liga Europa

O encontro do Sporting com o Vorskla está marcado para as 17h55 (hora de Lisboa), no estádio Oleksiy Butovsky Vorskla, em Poltava, e conta com a arbitragem do juiz montenegrino Nikola Dabanovic.



Na equipa leonina Battaglia, Bas Dos e Mathieu, todos lesionados, são baixas de vulto na equipa.



O técnico dos “leões” chamou três jovens da equipa de sub-23, Diogo Sousa, Elves e Miguel Luís, pelo menos um estará esta tarde no banco.



O treinador da formação de Alvalade, José Peseiro, já está preparado para um adversário que tem vindo a provar que tem qualidade.



Quanto ao internacional Nani está de regresso para jogar e ser capitão, depois de alguns dias de afastamento, como revela a reportagem da RTP.



Quanto à equipa ucraniana José Peseiro está convencido que vai dar luta ainda que uma vitória do Sporting seja meio caminho andado para passar a fase de grupos.





Vorskla Poltava-Sporting, com relato na Antena 1 do jornalista João Gomes Dias e comentários de Vítor Martins.