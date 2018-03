Sporting aposta forte na Liga Europa

Mário Aleixo - RTP Comentários 06 Mar, 2018, 10:09 / atualizado em 06 Mar, 2018, 10:09 | Liga Europa

Após perderem, por 2-1, em casa do FC Porto, os "leões" ficaram a oito pontos do rival nortenho e assim praticamente afastados da luta pelo título, pelo que a Liga Europa e a Taça de Portugal - meia-final com os portistas decidida em casa em 18 de abril, após desaire por 1-0 na Invicta - são agora prioritárias.



Jorge Jesus tem como principais dúvidas as inclusões do goleador Bas Dost, que recupera de lesão na coxa direita, e cuja falta se tem notado no rendimento da equipa, bem como do lateral italiano Piccini, igualmente com problemas físicos.



Baixas certas são as dos avançados Doumbia, magoado no Dragão, e do jovem Podence.

Viktoria Plzen um adversário teoricamente "acessível"

Apesar de ser, em teoria, o adversário mais acessível no sorteio de 23 de fevereiro, o Viktoria Plzen é o líder do campeonato da República Checa, gerindo, mesmo com um jogo a menos e só tendo vencido um dos últimos quatro, vantagem de nove pontos para o Slávia de Praga.



Apesar de desconhecido dos holofotes internacionais, o Viktoria Plzen tem dominado o futebol checo, com dois títulos no seu país nos últimos três anos.



O Plzen atingiu esta fase da Liga Europa depois de ter vencido o grupo G, à frente de Steaua Bucareste, Lugano e Hapoel Beer Sheva, e após ter eliminado na última ronda o Partizan Belgrado, com um empate 1-1 na Sérvia e um triunfo caseiro por 2-0.

Pontos fortes dos checos

No seu primeiro embate de sempre com este emblema checo, o Sporting terá que ter especial cuidado com o avançado Michal Krmencik, que é a principal figura da equipa. O jogador de 24 anos, que mede 1,90 metros, é melhor marcador do campeonato local, com 11 golos.



Na equipa liderada pelo técnico Pavel Vrba, antigo selecionador da República Checa, destaque ainda para o médio criativo Jan Kopic e para o veterano austríaco Andreas Ivanschitz, que, no passado, atuou nas ligas alemã e espanhola.

Mais portugueses em jogo

Entre os embates dos oitavos de final, destaque para o confronto entre AC Milan, de André Silva, na sua melhor fase no campeonato italiano, e Arsenal, que se afunda em Inglaterra, numa ronda em que vão entrar em ação mais jogadores portugueses.



A Lazio, de Nani, vai enfrentar o Dinamo Kiev, enquanto o Lokomotiv de Moscovo, de Manuel Fernandes, vai medir forças com o Atlético Madrid.



O Lyon, do guarda-redes Anthony Lopes, encontrará o CSKA Moscovo, e o Marselha, carrasco do Sporting de Braga e no qual atua Rolando, terá pela frente o Athletic Bilbau. O Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, vai apanhar o Salzburgo.



Os jogos da segunda mão estão agendados para 15 de março.



A final da Liga Europa, prova conquistada na última temporada pelo Manchester United, de José Mourinho, está marcada para 16 de maio, em Lyon, França, e o vencedor garante um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.