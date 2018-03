Sporting aposta na Liga Europa para salvar a época

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2018, 08:19 / atualizado em 08 Mar, 2018, 08:19 | Liga Europa

A derrota no Estádio do Dragão deixou os "leões" a oito pontos da liderança do campeonato, pelo que a Liga Europa ganhou uma nova importância para o clube lisboeta.



O treinador do Sporting, Jorge Jesus, não poderá contar com Doumbia, que se lesionou frente aos "dragões", bem como com os avançados Bas Dost e Rafael Leão e o defesa lateral Piccini. A este quarteto juntam-se os outros lesionados André Pinto e Podence.



Perante todos estes impedimentos e com apenas doi defesas-centrais disponíveis, Coates e Mathieu, o técnico leonino chamou Ivanildo Fernandes da equipa B. Para a frente de ataque foi chamado o jovem avançado Ronaldo Tavares. Quer um quer outro já se treinaram várias vezes com Jorge Jesus.



Sem poder ver o cartão amarelo sob pena de falharem o jogo da segunda mão na República Checa estão seis jogadores da equipa de Alvalade: Coates, Fábio Coentrão, William Carvalho, Bruno Fernandes, Acuña e Gelson.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Jorge Jesus mostrou conhecer bem a equipa do Plzen e disse ser mais forte que o Astana, anterior adversário na competição.





Mais portugueses em jogo



O jogo tem o início marcado para as 20h05, no Estádio José Alvalade, com arbitragem do bielorrusso Aleksei KUlbakov, e relato na Antena 1.Frente ao líder do campeonato checo, o clube português tenta regressar aos quartos de final da competição, fase que alcançou pela última vez em 2011/12, ano em que foi eliminado nas meias-finais.Entre os embates dos oitavos de final, destaque para o confronto entre AC Milan, de, na sua melhor fase no campeonato italiano, e Arsenal, que se afunda em Inglaterra, numa ronda em que vão entrar em ação mais jogadores portugueses.A Lazio, de, vai enfrentar o Dinamo Kiev, enquanto o Lokomotiv de Moscovo, de, vai medir forças com o Atlético Madrid.O Lyon, do guarda-redes, encontrará o CSKA Moscovo, e o Marselha, carrasco do Sporting de Braga e no qual atua, terá pela frente o Athletic Bilbau. O Borussia Dortmund, de, vai apanhar o Salzburgo.Os jogos da segunda mão estão agendados para 15 de março.A final da Liga Europa, prova conquistada na última temporada pelo Manchester United, de José Mourinho, está marcada para 16 de maio, em Lyon, França, e o vencedor garante um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões.