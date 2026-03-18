Sporting de Braga com missão difícil na Liga Europa





(Com Lusa)

Os bracarenses, que se apuraram diretamente para os ‘oitavos’, na sequência do sexto lugar na fase de liga, entre 32 equipas, não tiveram um bom jogo em Budapeste, onde pecaram no capítulo da finalização.O heptacampeão húngaro teve menos posse de bola, mas foi mais pragmático e perigoso, alcançando os dois golos que lhe dão vantagem na eliminatória, por Gabi Kanichowsky, aos 32 minutos, e Lenny Joseph, aos 69.A partida de hoje, na qual o Sporting de Braga ainda procura uma quarta presença na história da competição no patamar dos quartos de final, tem início às 15:30 e terá arbitragem do sueco Glenn Nyberg.O FC Porto também entra em ação nestes 'oitavos', com os 'dragões' a receberem na quinta-feira o Estugarda, depois de terem vencido na primeira mão, na Alemanha, por 2-1.