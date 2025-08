Sporting de Braga pode encontrar `armada` lusa no play-off

Num sorteio ainda repleto de incertezas, ficou definido que, caso se apurem, os minhotos irão defrontar o vencedor do embate da terceira pré-eliminatória entre o FC Noah e o Lincoln Red Imps, de Gibraltar.



Os defesas Savid Suahele, formado no FC Porto e que passou pela equipa B do Sporting, Gonçalo Silva, ex-Belenenses e Sporting de Braga, o médio Hélder Ferreira, ex-Vitória de Guimarães e Paços de Ferreira, e o avançado Gonçalo Gregório, ex-Casa Pia, Sporting de Braga ou União de Leiria, compõem a armada lusa do FC Noah.



Os potenciais adversários do Sporting de Braga são equipas relegadas da qualificação da Liga dos Campeões, depois de o Lincoln Reds Imp ter sido afastado na segunda pré-eliminatória pelo Estrela Vermelha e o FC Noah pelo Ferencvaros.



Num cenário de insucesso neste 'play off', o Sporting de Braga também já sabe que será despromovido à Liga Conferência e que o seu adversário será o derrotado da eliminatória entre os suecos do Hacken e os noruegueses do Brann.



Também na Liga Europa, e na condição de ‘relegado’ da 'Champions', surge o Panathinaikos, do treinador português Rui Vitória, que foi afastado pelos escoceses do Rangers, pelo que na Liga Europa terá agora de eliminar o Shakhtar Donetsk para entrar no play-off.



Se os gregos ultrapassarem os ucranianos, o sorteio ditou que a equipa de Rui Vitória defrontará os turcos do Samsunspor na eliminatória final de acesso à fase de grupos, com o play-off a ter jogos inicialmente marcados para 21 e 28 de agosto.



Outro técnico português à procura de sucesso na segunda competição da UEFA é Rui Mota, campeão na Arménia e agora no Ludogorets, com os búlgaros a discutirem a terceira pré-eliminatória com o Ferencvaros e, caso se apurem, a defrontarem o vencedor do embate FK Shkëndija/Qarabag.



O sorteio da eliminatória decisiva para acesso à fase de liga da Liga Conferência ditou que, caso os 'arsenalistas' não superem o Cluj, serão relegados para o play-off da terceira competição da UEFA, no qual defrontarão o derrotado do embate entre os suecos do Hacken e os noruegueses do Brann, que se defrontam igualmente na terceira pré-eliminatória da Liga Europa.



Programa do play-off:



Hamruns Spartans, Mlt/Maccabi Telavive, Isr – Dínamo Kiev, Ucr/Pafos, Chp



Shkendija, Mac/Qarabag, Aze – Ludogorets, Bul/Ferencvaros, Hun



Kairat Almaty, Caz/Slovan Bratislava, Svq – Young Boys, Sui



Malmo, Sue/Copenhaga, Din – Sigma Olomouc, Che



Panathinaikos, Gre/Shakhtar Donetsk, Ucr – Samsunspor, Tur



Aberdeen, Esc – Steaua Bucareste, Rom/Drita, Kos



Lech Poznan, Pol/Estrela Vermelha, Ser – Genk, Bel



Fredrikstad, Nor/Midtjylland, Din – RFS, Let/KuPs, Fin



Lincoln Reds Imps, Gib/Noah, Arm – Cluj, Rom/Sporting de Braga, Por



Zrinsjki, Bos/Breidablik, Isl – Servette, Sui/Utrecht, Hol



Hacken, Sue/Brann, Nor – AEK Larnaca, Chp/Légia Varsóvia, Pol



Rijeka, Cro/Shelbourne, Irl – PAOK, Gre/Wolfsberger, Aut