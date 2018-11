Sporting passa prova de fogo em Londres

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Nov, 2018, 07:45 / atualizado em 09 Nov, 2018, 07:45 | Liga Europa

O Arsenal lidera o grupo E, após quatro rondas, e já não descerá mais do que do segundo lugar - apenas o Sporting o pode passar, Vorskla Poltava e Qarabag já não.



Na conferência de imprensa após a partida, Tiago Fernandes, técnico interino dos “leões”, reconheceu o desafio que foi enfrentar o clube inglês e deixou elogios rasgados aos jogadores.





No outro jogo do grupo E, o Qarabag venceu o Volska Poltava por 1-0.O Arsenal lidera este grupo com 10 pontos, seguido do Sporting com 7 pontos.Na próxima jornada, os “leões” vão ao Azerbaijão para defrontar o Qarabag.Em caso de vitória o Sporting garante o apuramento aos 16 avos de final.O clube de Alvalade pode também garantir a qualificação em caso de empate no Azerbaijão, mas apenas se o Volska Poltava não vencer o Arsenal.