Sporting treinou em Alvalade antes da partida para a Ucrânia

A equipa técnica dos "leões" procura as melhores opções para o jogo com os ucranianos com os jogadores disponíveis | Tiago Petinga-Lusa

José Peseiro contou com 20 jogadores na sessão de trabalho matinal.



Ausentes da sessão de trabalho estiveram Battaglia e Wendel.



Às ordens do técnico e como opções para o meio-campo estiveram Petrovic, Gudelj e Bruno Fernandes aos quais se juntou Miguel Luís, dos sub-23.



Viviano, Luís Maximiano, Mathieu e Bas Dost foram os outros ausentes do treino.



Diogo Sousa e Elves Baldé trabalharam com o plantel principal.



A comitiva verde e branca parte ao início da tarde para a Ucrânia e, às 18h00 hora portuguesa, José Peseiro e um jogador fazem a antevisão do encontro em conferência de imprensa.