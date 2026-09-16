Técnico do Lillestrom afasta favoritismo sobre o Torreense

"Nós também não somos favoritos. Eles têm uma equipa com bons valores individuais e podem causar problemas a qualquer equipa", admitiu Hans Erik Ødegaard na conferência de imprensa de antevisão ao duelo.



Admitindo ter estudado ao detalhe o emblema que ocupa a 14.ª posição da II Liga portuguesa de futebol, o técnico do quinto classificado da Liga norueguesa destacou também a importância de estar "alerta" para a qualidade do conjunto do Oeste.



"Ganharam a Taça de Portugal na época passada e ganharam ao Sporting. É uma boa equipa e, como é lógico, temos estado a observá-los e sabemos bem o que esperar deles neste jogo", antecipou.



O Lillestrom, que não compete nas competições europeias desde 2000/01, vai apadrinhar a histórica estreia do Torreense na segunda mais importante prova de clubes da Europa e chega ao referido duelo motivado por três vitórias consecutivas.



O emblema de Torres Vedras, atual detentor da Taça de Portugal, tem registado um início de temporada abaixo das expectativas, somando apenas uma vitória em sete jogos.



O duelo diante do Lillestrom, para a primeira jornada da fase de liga da Liga Europa, vai ser dirigido pelo árbitro checo Ondrej Berka.