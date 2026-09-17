Torreense inicia aventura europeia





(Com Lusa)

Será o primeiro jogo internacional do atual vencedor da Taça de Portugal, orientado por Luís Tralhão, perante um adversário comandado pelo norueguês Hans Erik Odegaard.A estreia da formação de Torres Vedras nas provas da UEFA acontece nos arredores de Oslo, antes do primeiro jogo “em casa emprestada”, o Estádio Municipal de Leiria, onde o Torreense enfrentará os ingleses do Sunderland em 15 de outubro.O Torreense chega à segunda prova europeia de clubes como a grande surpresa de 2025/26, depois da conquista da Taça de Portugal frente ao Sporting (2-1, após prolongamento), triunfo que garantiu o passaporte para a fase de liga da Liga Europa.A equipa comandada por João Tralhão viaja para a Noruega com a ambição de prolongar o ciclo de feitos que marcou a época transata, na qual também lutou pela subida à I Liga.O terceiro classificado da II Liga, atrás dos promovidos Marítimo, novo campeão dessa divisão, e Académico de Viseu, caiu no play-off de acesso ao principal escalão frente ao Casa Pia que se impôs por 2-0 em Rio Maior, após um ‘nulo’ em Torres Vedras, garantindo a permanência na I Liga portuguesa de futebol.Atualmente, o Torreense está a atravessar um início de época difícil na II Liga, sentindo dificuldades em somar pontos e a aproximar-se da zona de despromoção.A distância de apenas dois pontos para os lugares de descida deixa a formação de Torres Vedras numa situação delicada, na temporada em que disputa a Liga Europa.Nos seis primeiros jogos da temporada, a equipa venceu apenas uma vez, empatou três e perdeu duas, somando seis pontos e ocupando o 14.º lugar.Enquanto o Torreense está começar a época, o Lillestrom já vai na 22.ª jornada da Liga norueguesa, surgindo no quinto posto, com 32 pontos, a 18 do líder Bodo/Glimt.O encontro entre o Lillestrom e o Torreense está marcado às 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Arasen, em Lillestrom, e será dirigido pelo árbitro checo Ondrej Berka.O dia fica ainda marcado pelo duelo entre internacionais portugueses, com a Real Sociedade, de Gonçalo Guedes, a receber o Bournemouth, de António Silva. Já a Juventus, de Francisco Conceição, enfrenta o NEC em Turim.