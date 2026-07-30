Torreense joga Liga Europa em Leiria

O desejo de disputar as partidas mais perto de Torres Vedras já havia sido manifestado pelo diretor desportivo dos 'azuis grená', André Sabino, um dia depois da inédita conquista da Taça de Portugal, em que o Torreense bateu o Sporting por 2-1, após prolongamento, e que valeu a inédita qualificação para a segunda mais importante competição europeia de clubes.



Em entrevista ao Canal 11, em 25 de maio, o dirigente afirmou que o clube da II Liga portuguesa tinha licenciado o Estádio Algarve, em Faro, devido à lotação, mas que a intenção passava por "jogar o mais perto possível de Torres Vedras", o que veio hoje a confirmar-se.



Assim, a equipa de Luís Tralhão vai jogar a fase de liga da Liga Europa enquanto anfitriã no recinto leiriense, onde compete a União de Leiria, também do segundo escalão, e que fica a cerca de 100 quilómetros de distância de Torres Vedras.



(Com Lusa)

