Torreense recoloca Portugal em primeiro lugar no ranking da UEFA

As competições europeias de clubes arrancaram na última semana, mas os resultados dos emblemas portugueses em prova já estão a dar frutos.



São cinco os clubes nacionais que podem garantir, no final desta época, uma vaga extra para a Champions 2027/28. Para isso devem terminar num dos dois primeiros lugares do ranking anual da UEFA, que tem sido liderado por Inglaterra e Espanha nos últimos anos.



O resultado positivo do Torreense sobre o Lillestrom, na última quinta-feira, valeu a Portugal a subida ao primeiro lugar, ao fim da primeira ronda de embates da Liga dos Campeões e Liga Europa. Seguem-se Inglaterra, Azerbaijão e Turquia na lista de melhores classificados.



Portugal soma, até ao momento, 5,500 pontos, com as vitórias de Sporting, Benfica e Torreense. No último ano, foi quarto colocado, mas apenas a 1,593 pontos do segundo.



Relativamente ao ranking da UEFA que calcula os coeficientes de cada país das últimas cinco temporadas, determinando as vagas para as provas europeias de 2028/29, Portugal mantém-se na sexta posição, mas cada vez mais próximo de França.



Os clubes portugueses protagonizaram um verdadeiro assalto ao top-6, no fim da fase de liga da Liga dos Campeões da última época, ultrapassando os Países Baixos.