Torreense recoloca Portugal em primeiro lugar no ranking da UEFA

Torreense recoloca Portugal em primeiro lugar no ranking da UEFA

A vitória do Torreense em solo norueguês, em jogo a contar para a Liga Europa, fez mexer o ranking anual da UEFA, que garante uma vaga extra para a próxima edição da Liga dos Campeões aos dois primeiros colocados. Portugal ocupa, agora, a primeira posição nesta corrida.

Nicole Russo - RTP / Adicionar como fonte informativa
Stian Lysberg Solum - EPA

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As competições europeias de clubes arrancaram na última semana, mas os resultados dos emblemas portugueses em prova já estão a dar frutos.

São cinco os clubes nacionais que podem garantir, no final desta época, uma vaga extra para a Champions 2027/28. Para isso devem terminar num dos dois primeiros lugares do ranking anual da UEFA, que tem sido liderado por Inglaterra e Espanha nos últimos anos.

O resultado positivo do Torreense sobre o Lillestrom, na última quinta-feira, valeu a Portugal a subida ao primeiro lugar, ao fim da primeira ronda de embates da Liga dos Campeões e Liga Europa. Seguem-se Inglaterra, Azerbaijão e Turquia na lista de melhores classificados.

Portugal soma, até ao momento, 5,500 pontos, com as vitórias de Sporting, Benfica e Torreense. No último ano, foi quarto colocado, mas apenas a 1,593 pontos do segundo.

Relativamente ao ranking da UEFA que calcula os coeficientes de cada país das últimas cinco temporadas, determinando as vagas para as provas europeias de 2028/29, Portugal mantém-se na sexta posição, mas cada vez mais próximo de França.

Os clubes portugueses protagonizaram um verdadeiro assalto ao top-6, no fim da fase de liga da Liga dos Campeões da última época, ultrapassando os Países Baixos.
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