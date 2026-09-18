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Liga dos Campeões
Torreense recoloca Portugal em primeiro lugar no ranking da UEFA
A vitória do Torreense em solo norueguês, em jogo a contar para a Liga Europa, fez mexer o ranking anual da UEFA, que garante uma vaga extra para a próxima edição da Liga dos Campeões aos dois primeiros colocados. Portugal ocupa, agora, a primeira posição nesta corrida.
As competições europeias de clubes arrancaram na última semana, mas os resultados dos emblemas portugueses em prova já estão a dar frutos.
São cinco os clubes nacionais que podem garantir, no final desta época, uma vaga extra para a Champions 2027/28. Para isso devem terminar num dos dois primeiros lugares do ranking anual da UEFA, que tem sido liderado por Inglaterra e Espanha nos últimos anos.
O resultado positivo do Torreense sobre o Lillestrom, na última quinta-feira, valeu a Portugal a subida ao primeiro lugar, ao fim da primeira ronda de embates da Liga dos Campeões e Liga Europa. Seguem-se Inglaterra, Azerbaijão e Turquia na lista de melhores classificados.
Portugal soma, até ao momento, 5,500 pontos, com as vitórias de Sporting, Benfica e Torreense. No último ano, foi quarto colocado, mas apenas a 1,593 pontos do segundo.
Relativamente ao ranking da UEFA que calcula os coeficientes de cada país das últimas cinco temporadas, determinando as vagas para as provas europeias de 2028/29, Portugal mantém-se na sexta posição, mas cada vez mais próximo de França.
Os clubes portugueses protagonizaram um verdadeiro assalto ao top-6, no fim da fase de liga da Liga dos Campeões da última época, ultrapassando os Países Baixos.
São cinco os clubes nacionais que podem garantir, no final desta época, uma vaga extra para a Champions 2027/28. Para isso devem terminar num dos dois primeiros lugares do ranking anual da UEFA, que tem sido liderado por Inglaterra e Espanha nos últimos anos.
O resultado positivo do Torreense sobre o Lillestrom, na última quinta-feira, valeu a Portugal a subida ao primeiro lugar, ao fim da primeira ronda de embates da Liga dos Campeões e Liga Europa. Seguem-se Inglaterra, Azerbaijão e Turquia na lista de melhores classificados.
Portugal soma, até ao momento, 5,500 pontos, com as vitórias de Sporting, Benfica e Torreense. No último ano, foi quarto colocado, mas apenas a 1,593 pontos do segundo.
Relativamente ao ranking da UEFA que calcula os coeficientes de cada país das últimas cinco temporadas, determinando as vagas para as provas europeias de 2028/29, Portugal mantém-se na sexta posição, mas cada vez mais próximo de França.
Os clubes portugueses protagonizaram um verdadeiro assalto ao top-6, no fim da fase de liga da Liga dos Campeões da última época, ultrapassando os Países Baixos.
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