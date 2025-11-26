Liga Europa
Futebol Internacional
Treinador do Braga quer vencer Rangers que precisa de pontuar
O treinador do Sporting de Braga garantiu que a equipa vai jogar para vencer o Glasgow Rangers na quinta-feira, para a Liga Europa de futebol, mas espera um adversário com vontade de pontuar.
Em conferência de imprensa antes do jogo da quinta jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol, Carlos Vicens desvalorizou a instabilidade no clube escocês, que despediu alguns dos seus diretores nos últimos dias.
"Temos que estar completamente alheios a esse ruído", disse o técnico espanhol aos jornalistas, desvalorizando o facto de o Rangers ainda não ter pontuado nesta competição.
"Para mim, esta classificação, neste novo formato, tanto da Champions como da Europa League, diz pouco", vincou.
O Sporting de Braga encontra-se no quinto lugar da classificação, com nove pontos (três vitórias e uma derrota), o que lhe garante, para já, o apuramento direto, destinado aos oito primeiros. As equipas do nono ao 24.º lugar terão de disputar um play-off.
"O que este novo formato faz é que haja muitos jogos com adversários de diferentes níveis. É mais imprevisível. Por isso, acho que não devemos prestar atenção a essa classificação mas sim ao que podemos encontrar no estádio amanhã, que é um rival onde é certo que vai sair agressivo perante os seus adeptos para poder dar-lhes uma alegria", alertou Vicens.
O treinador prometeu uma "equipa com a personalidade para se tentar impor", garantindo que o Sporting de Braga "vai entrar no jogo para ganhar".
"Não acho que possamos pensar de outra maneira que não seja tratar de fazer o nosso jogo", disse, acrescentando: "Sabemos que as coisas podem não sair sempre como queremos, mas quando não saem como queremos, temos que ser uma equipa competitiva, aguerrida, unida, que é capaz de ultrapassar momentos difíceis no jogo".
Já o médio Rodrigo Zalazar antecipa "um jogo difícil, com muita intensidade".
"O Rangers é um clube com muita história e bons jogadores, mas passámos esta semana a preparar-nos e vamos dar o nosso melhor", garantiu o uruguaio.
Na última jornada da Liga Europa, os minhotos sofreram um desaire caseiro inesperado com o Genk (4-3).
Mesmo assim, o Sporting de Braga encontra-se no quinto lugar da classificação, com nove pontos (três vitórias e uma derrota), o que lhe garante, para já, o apuramento direto, destinado aos oito primeiros.
O próximo adversário, o Rangers, que conta com o português Chermiti no plantel, ainda não pontuou na Liga Europa e atravessa uma fase difícil no campeonato escocês, no quarto lugar, a nove pontos do líder Hearts.
No entanto, o Rangers, sob o comando do técnico alemão Danny Rohl, mostrou sinais de recuperação, somando quatro vitórias consecutivas no campeonato, intercaladas com derrotas com a Roma na Liga Europa (0-2) e com o rival Celtic para a Taça da Liga (3-1).
O fator casa, num estádio com capacidade para 50 mil adeptos, e o histórico desfavorável do Braga em Glasgow, que perdeu sempre nas últimas visitas (3-1 em 2022 e 3-2 em 2020), auguram dificuldades para a equipa de Carlos Vicens.
Já o médio Rodrigo Zalazar antecipa "um jogo difícil, com muita intensidade".
"O Rangers é um clube com muita história e bons jogadores, mas passámos esta semana a preparar-nos e vamos dar o nosso melhor", garantiu o uruguaio.
O encontro entre o Glasgow Rangers e o Sporting de Braga está agendado para as 20:00, no Ibrox Stadium.
Dados curiosos
SC Braga é quinto classificado na fase de liga da Liga Europa. Levava 3 vitórias seguidas, mas escorregou na última jornada na receção ao Genk (3-4).
Outros resultados na Liga Europa: 1-0 Feyenoord (casa), 2-0 Celtic (fora), 2-0 Estrela Vermelha (casa).
Braga está a fazer um melhor arranque do que na época passada.
Já igualou o número de vitórias alcançadas na última edição da Liga Europa (3 vitórias, 1 empate, 4 derrotas, 10 pontos) e está a um empate de igualar a pontuação da temporada passada, que não foi suficiente para passar à próxima fase (25º classificado).
O histórico dá vantagem ao clube da casa. Este é o quinto encontro entre os dois emblemas. O SC Braga perdeu três dessas partidas e só venceu uma, nos quartos de final da Liga Europa, por 1-0, na temporada 2021/22.
Mas o Rangers ocupa a última posição da tabela nesta fase de liga, com 0 pontos somados, concluídas quatro jornadas (atravessa a sua pior série de sempre na Liga Europa).
