Treinador do Cluj dá favoritismo ao Braga

O técnico, de 57 anos, vincou que a equipa arsenalista é a quarta melhor em Portugal e pediu aos jogadores para aproveitarem a condição de anfitriões, reconhecendo, porém, que seria mais vantajoso para o detentor da Taça da Roménia se os minhotos não tivessem jogado com os búlgaros do Levski Sófia na segunda pré-eliminatória e só se estreassem oficialmente na quinta-feira.



“Teria sido melhor se nem tivessem jogado essas duas partidas com o Levski. (…) A nossa vantagem é que jogamos em casa, mas também o facto de não terem jogado muitas partidas. Na Europa, mostrámos bons resultados em casa, mas sejamos realistas: o Braga é o claro favorito”, disse, na antevisão ao desafio marcado para as 19:30 locais (17:30 em Lisboa).



Convencido de que “seria extraordinário” contar com “um estádio cheio”, Dan Petrescu realçou que a equipa onde alinha o luso-romeno Camora, de 38 anos, e o português Simão Rocha, de 24, tem de “fazer milagres” para afastar o “adversário mais difícil possível neste momento e seguir para o play-off de acesso à fase de liga.



Para o ‘timoneiro’ romeno, o Sporting de Braga distingue-se pelo estilo assente na posse de bola que o novo treinador, Carlos Vicens, está a tentar aplicar, inspirado pelo Manchester City, onde foi adjunto de Pep Guardiola, e pelo investimento no mercado de transferências em curso.



“Gastaram perto de 30 milhões em transferências. Os titulares custam cerca de 90 milhões. Não nos podemos comparar de forma alguma ao Braga, mas os milagres já aconteceram em Cluj”, observou.



Agradado com o desempenho europeu até agora, face às vitórias sobre os húngaros do Paksi, na primeira pré-eliminatória, e os suíços do Lugano, na segunda, Dan Petrescu lamentou o início de campeonato, com quatro pontos em quatro jornadas que valem o 13.º lugar, e as lesões que têm afetado o plantel.



O treinador endereçou ainda as condolências à família e aos amigos de Jorge Costa, antigo jogador e treinador, que morreu na terça-feira, aos 53 anos, após uma paragem cardiorrespiratória, e que, na sua carreira, orientou a formação romena na época 2011/12.



“O Camorra e os outros jogadores por ele treinados disseram que, além de ser um ótimo treinador, era um homem extraordinário. Além de ser um ótimo treinador, era também um ótimo jogador. Sinceras condolências à família e aos entes queridos”, proferiu.



O Cluj, da Roménia, recebe o Sporting de Braga na quinta-feira, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a partir das 19:30 locais (17:30 de Lisboa), no Estádio do Cluj, em Cluj-Napoca, com arbitragem de Elchin Masiyev, do Azerbaijão.