Treinador do Nice quer dar "melhor imagem" frente ao FC Porto

O emblema gaulês atravessa um período difícil, com quatro desaires consecutivos em todas as competições, o último dos quais uma expressiva goleada sofrida frente ao Marselha (5-1), conjuntura que o técnico não tem problemas em classificar como sendo uma "crise óbvia".



"Foi uma derrota pesada, sabemos disso. Vimos hoje o vídeo sobre o jogo contra o Marselha e identificámos vários erros e aspetos onde temos de melhorar. Queremos fazer melhor contra o FC Porto. Esta semana correu bem, gostei da reação dos jogadores em campo, houve trabalho e empenho. E isso é o mais importante", analisou o técnico, na antevisão ao encontro com os portistas, no Estádio do Dragão.



O técnico reconhece que as duas equipas atravessam momentos de forma díspares, antevendo dificuldades perante um FC Porto que lidera a I Liga portuguesa, mas acredita que não existe um contraste tão grande no real valor das equipas.



"Queremos dar a melhor a imagem possível, é tudo o que queremos depois de termos perdido os primeiros quatro jogos. Sabemos o que vale o FC Porto, pelo seu histórico em competições europeias e contexto atual. São uma excelente equipa, que está a funcionar muito bem, sobretudo no campeonato português. Vivemos fases distintas, mas o desequilíbrio entre as equipas não é assim tão grande", analisou.



Numa altura em que o conjunto do sul de França apenas regista derrotas na prova e as contas para um eventual apuramento para a próxima fase começam a complicar-se, Haise rejeita pensar em "sobrevivência" na prova, tendo como objetivo único a melhoria exibicional.



"Não viemos aqui a pensar na qualificação. Perdemos os quatro jogos, há muito tempo que não ganhámos jogos europeus. Não pensamos que é um jogo de sobrevivência na prova, a qualificação para a próxima fase não nos entra na cabeça. A prioridade é apenas fazer um grande jogo e tirar coisas positivas do jogo", explicou.



Apesar do momento negativo, o treinador diz que o grupo está "unido" e pronto a melhorar: "Esta fase é difícil para todos, mas só juntos conseguiremos ultrapassar este momento".



A mesma opinião é partilhada por Sofiane Diop, médio internacional marroquino do Nice, que acompanhou o seu técnico na conferência de antecipação ao embate com os 'azuis e brancos'.



O jogador pediu à equipa dedicação máxima, condição que considera essencial para sair do Dragão com os três pontos e deixou elogios ao poderio do FC Porto.



"Não quero olhar demasiado para aquilo que foi feito atrás. Temos de aceitar a situação em que nos encontramos e seguir em frente, procurar melhorar e mostrar coisas boas. Vamos defrontar um adversário magnífico, de topo europeu. São estes jogos que gosto de jogar e vamos dar o máximo", expressou.



O FC Porto, 14.º classificado da fase de liga da Liga Europa, com sete pontos, recebe o Nice, 35.º e penúltimo, ainda sem pontos, a partir das 17:45 de quinta-feira, no Estádio do Dragão, sob arbitragem do esloveno Matej Jug.



