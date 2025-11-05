Treinador do Utrecht. "Farioli não deixará os seus jogadores subestimar-nos"

O técnico recordou a passagem de Farioli pelo Ajax, em 2024/25, como garantia de que os 'dragões' irão encarar com seriedade o encontro, apesar de o Utrecht ainda não ter somado qualquer ponto na competição europeia.



"Será uma desvantagem para nós. Se os jogadores do FC Porto olharem para a nossa classificação, podem subestimar-nos, mas Farioli fará com que mudem de opinião. Ainda que o estilo de jogo não seja igual ao que ele tinha no Ajax, vejo algumas semelhanças", analisou o treinador, na antevisão ao Utrecht--FC Porto, que se disputa na quinta-feira.



Ron Jans elogiou a valia da equipa 'azul e branca', nomeadamente no capítulo defensivo, embora reconhecendo que o adversário "tem tido mais dificuldades em criar nos últimos tempos", tendência que diz querer manter.



"Quando estava a analisar as imagens do FC Porto, procurava um exemplo de golo que tivessem sofrido, mas percebi que eles praticamente não sofrem. Só em cantos, grandes penalidades e golos na própria baliza", constatou.



Para o técnico neerlandês, o atual treinador do FC Porto insere-se no lote de estrangeiros que mais marcaram o futebol praticado nos Países Baixos, ao ter "trazido vida" ao Ajax, apesar de, no último confronto entre ambos, Ron Jans ter goleado por 4-0.



"Tive conversas muito boas com Farioli no passado sobre jogos. Foi um perdedor muito positivo (depois da goleada), um homem interessante, que tem mostrado ser um galvanizador e uma inspiração pelo que fez no Ajax e tem feito agora no FC Porto", elogiou.



Numa altura em que o Utrecht ocupa o 35.º lugar entre as 36 equipas em competição, o treinador neerlandês prefere não perspetivar uma passagem à próxima fase, encarando a Liga Europa "jogo a jogo".



"Não há urgência, todos os pontos contam na Liga Europa. Mas claro que queremos ter resultados, não apenas participar. Estamos no lugar 35 de 36 equipas, ainda não marcámos nenhum golo", reconheceu.



Ao lado do treinador apresentou-se o médio Dani de Wit, que também fez a sua antevisão à partida, com elogios para os 'dragões'.



"Talvez tenhamos de nos superar, tendo em conta a dificuldade do jogo, mas sabemos o que temos de fazer. Temos muita qualidade, apesar de sabermos que jogamos contra uma equipa do FC Porto que ainda não perdeu no seu campeonato e que é muito capaz. Teremos de mostrar o melhor de nós", analisou o jogador.



O conjunto portista partiu esta tarde para os Países Baixos, estando agendada a conferência de imprensa de antevisão no Estádio Galgenwaard, às 20:00 locais (19:00 em Lisboa), com a presença do treinador Francesco Farioli e do jogador Borja Sainz.



No mesmo estádio, na quinta-feira, o FC Porto, 15.º classificado da Liga Europa, com seis pontos, defronta o Utrecht, 35.º, sem qualquer ponto, a partir das 18:45 (17:45 em Lisboa), com arbitragem do escocês John Beaton.



