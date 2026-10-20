Liga Europa
Liga Europa Conferência
UEFA nomeia árbitros para compromissos europeus de Benfica, Torreense e Sp. Braga
O belga Jasper Vergoote vai arbitrar na quinta-feira a visita do Benfica ao Omonia, da Liga Europa, com o francês Jérôme Brisard a dirigir o encontro do Torreense em casa do Ferencváros, anunciou a UEFA.
Em Nicósia, na terceira jornada da fase de liga da Liga Europa, Vergoote, de 34 anos, terá como assistentes Michele Seeldraeyers e Martijn Tiesters, enquanto o italiano Gianluca Aureliano vai estar no lugar de videoárbitro (VAR).
O belga nunca dirigiu encontros do Benfica e, na última temporada, esteve nas vitórias do FC Porto sobre o Rangers (3-1), na fase de liga da Liga Europa, e do Santa Clara sobre o NK Varazdin (2-0), na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.
Em Budapeste, no terceiro encontro europeu do Torreense, Jérôme Brisard vai dirigir uma equipa 100% francesa, com Alexis Auger e Aurélien Berthomieu como assistentes e Mathieu Vernice como VAR, arbitrando pela primeira vez uma equipa sénior portuguesa.
Na segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência, o letão Andris Treimanis vai arbitrar a receção do Sporting de Braga aos belgas do Gent, com os compatriotas Haralds Gudermanis e Arturs Sakurovs como assistentes e o grego Angelos Evangelou como VAR.
Treimanis, de 41 anos, vai estrear-se em jogos do Sporting de Braga, embora se tenha cruzado uma vez com o Benfica – empate a três com o Inter Milão, na Liga dos Campeões de 2023/24 – e três com o FC Porto, a última numa igualdade a um golo com o Viktoria Plzen, na última edição da Liga Europa.
Também na Liga Conferência, o português António Nobre vai arbitrar o encontro entre o Ajax e a Atalanta, tendo como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira, enquanto André Narciso será o VAR.
O belga nunca dirigiu encontros do Benfica e, na última temporada, esteve nas vitórias do FC Porto sobre o Rangers (3-1), na fase de liga da Liga Europa, e do Santa Clara sobre o NK Varazdin (2-0), na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência.
Em Budapeste, no terceiro encontro europeu do Torreense, Jérôme Brisard vai dirigir uma equipa 100% francesa, com Alexis Auger e Aurélien Berthomieu como assistentes e Mathieu Vernice como VAR, arbitrando pela primeira vez uma equipa sénior portuguesa.
Na segunda jornada da fase de liga da Liga Conferência, o letão Andris Treimanis vai arbitrar a receção do Sporting de Braga aos belgas do Gent, com os compatriotas Haralds Gudermanis e Arturs Sakurovs como assistentes e o grego Angelos Evangelou como VAR.
Treimanis, de 41 anos, vai estrear-se em jogos do Sporting de Braga, embora se tenha cruzado uma vez com o Benfica – empate a três com o Inter Milão, na Liga dos Campeões de 2023/24 – e três com o FC Porto, a última numa igualdade a um golo com o Viktoria Plzen, na última edição da Liga Europa.
Também na Liga Conferência, o português António Nobre vai arbitrar o encontro entre o Ajax e a Atalanta, tendo como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira, enquanto André Narciso será o VAR.
(Com Lusa)