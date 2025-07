UEFA promove Forest à Liga Europa e castiga Crystal Palace

A participação minoritária de 43% de John Textor no Crystal Palace — mesmo com influência limitada nas decisões — entra em conflito com as regras da UEFA quanto à propriedade múltipla de clubes, concebidas para proteger a integridade das competições, já que o empresário norte-americano detém a totalidade do Lyon, o qual presidia até há poucos dias.



Face ao impedimento de clubes com o mesmo proprietário disputarem a mesma competição, e uma vez que a inscrição da equipa gaulesa na Liga Europa foi aceite, o Nottingham Forest, treinado por Nuno Espírito Santo, sétimo classificado da última edição da Premier League, vai substituir os londrinos, que se tinham apurado pela primeira vez para as competições europeias.



Apesar de ter vencido a Taça de Inglaterra, com épico triunfo sobre o favorito Manchester City, o Crystal Palace vê-se impedido de disputar a competição que lhe correspondia, após decisão de hoje na Cimeira do Controlo Financeiro da UEFA.



Em França, o Lyon, sexto classificado da Ligue 1, tinha sido relegado, administrativamente, para a segunda divisão por incumprimento financeiro, com dívidas a rondar os 175 milhões de euros (ME)



O emblema francês recorreu, apresentando garantias económicas e acabou por conseguir manter-se no principal escalão do futebol gaulês, também depois de garantir que Textor não voltaria a figurar do organigrama diretivo do clube.



O novo presidente e diretor-geral do Lyon, respetivamente Michele Kang e Michael Gerlinger, apresentaram 87 ME em dinheiro, juntando-lhes garantias bancárias no valor de 37 ME.



Para tomar a decisão, a UEFA focou-se na situação de ambos os clubes a 01 de março, altura em que Textor ainda não tinha vendido 43% do clube inglês ao compatriota Woody Johnson, antigo embaixador dos Estados Unidos no Reino Unido, nem havia prescindido da liderança do Lyon, decisão que tem alguns dias e que visava ajudar a evitar a descida.



O Crystal Palace pode ainda recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAD), tendo em conta que Textor detinha menos de 50% do clube inglês.