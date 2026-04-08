Vítor Pereira assume que regresso ao Dragão será "especial"

Na antevisão à primeira mão da eliminatória, que se realiza no Estádio do Dragão, no Porto, na quinta-feira, o técnico português assumiu emoção por defrontar o clube em que trabalhou durante oito épocas - as últimas duas enquanto treinador da equipa principal (2011/12 e 2012/13), tendo sido campeão nacional em ambas.



"Quando se passa tantos anos num clube, a ligação é forte. O FC Porto está num momento forte, sente-se a energia, a fome de títulos e a união, portanto será um jogo difícil. Para mim, será necessariamente especial, pelo meu regresso ao Dragão. Mas, com todo o respeito e gratidão, que me vão acompanhar sempre, vimos cá para fazer o nosso trabalho", lembrou, em conferência de imprensa no estádio dos portistas.



O último técnico bicampeão pelo FC Porto confessa não saber como será recebido pelos adeptos 'azuis e brancos' estando na pele de adversário, mas garante que os leva "para a vida" por terem sido "fundamentais" nos seus êxitos.



"O FC Porto é um grande clube, com muitos títulos, e todos eles vivem de vitórias. Quando não ganham, passam por períodos de grande turbulência. Assisti a esses momentos com uma certa ligação emocional, mas agora está em transição, a renovar-se, a acreditar e a retomar a mística", avaliou.



O recente empate do líder da I Liga portuguesa frente ao Famalicão (2-2), acredita, será um estímulo de reação frente ao Nottingham Forest, complicando ainda mais a tarefa para os seus comandados.



"O FC Porto está num bom momento. Acredito que o último resultado será um estímulo para aparecerem amanhã [quinta-feira] ainda mais fortes. Da nossa parte, estamos cá para fazer o nosso melhor, com os nossos adeptos, que fazem muito barulho também, e tentar ganhar o jogo", garantiu.



Enquanto treinador adjunto dos 'dragões', esteve na última conquista europeia do clube, a Liga Europa de 2010/11, com André Villas-Boas, atual presidente, enquanto técnico principal.



Vítor Pereira abordou a morte de Pinto de Costa e a sucessão do antigo colega de equipa técnica na liderança do FC Porto: "Quanto a Pinto da Costa, tenho muita tristeza, é incomparável pelos títulos que ganhou e por aquilo que deu ao clube e à região. E agora o FC Porto tem um presidente novo, inteligente, com ideias, que está a tentar que o clube volte ao topo para competir pela Liga Europa e pelo campeonato".



O encontro marcará também o reencontro do treinador com Lucho González e André Castro, dois antigos jogadores que orientou e agora elementos da equipa técnica do clube nortenho.



"São duas personalidades que agregam. O Castro, mesmo em miúdo, foi sempre um motivador, contagiante. Não me admira nada que o FC Porto tenha aproveitado as características da sua personalidade, até para aportar a mística do clube, que tem nele. O Lucho era um capitão de altíssimo nível, inteligentíssimo. Também não tinha dúvidas que se tornaria treinador, tem muito a dar ao FC Porto", analisou.



O FC Porto recebe o Nottingham Forest na quinta-feira, a partir das 20:00, no encontro da primeira mão dos 'quartos' da Liga Europa, estando o segundo confronto marcado para 16 de abril, no terreno dos ingleses.