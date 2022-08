Vitória vence Hajduk Split mas falha acesso ao `play-off` da Liga Conferência Europa

A jogar em casa, o Vitória de Guimarães tinha de inverter a derrota da primeira mão por 3-1 para seguir para o ‘play-off’, mas apenas conseguiu marcar um golo por intermédio do avançado brasileiro Anderson, logo aos cinco minutos, numa partida em que terminou reduzido a 10 devido a expulsão de Tiago Silva, aos 77.



Na quinta-feira é a vez do Gil Vicente tentar o apuramento para a fase seguinte da terceira competição da UEFA, recebendo o Riga em Barcelos, depois do empate 1-1 no jogo da primeira mão na Letónia.