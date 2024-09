Aeródromo Municipal de Aveiro em São Jacinto com "luz verde" do Governo

"Foram 10 anos de luta para alcançar este objetivo", disse à Lusa o autarca, esclarecendo que a decisão do Governo foi-lhe comunicada pelo ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, na passada quinta-feira.

Segundo Ribau Esteves, o aeródromo municipal, com a gestão direta da Câmara de Aveiro, será dedicado à aviação civil não comercial, que tipicamente utiliza aeronaves de menor porte.

"Nós temos no nosso município e na região empresas multinacionais a pedir-nos para que o seu avião, onde viajam os seus administradores e diretores, possa aterrar no nosso aeródromo", explicou o autarca.

Outro dos objetivos passa pela promoção do turismo militar na vertente da aeronáutica, valorizando o património edificado.

"A torre de controlo, os dois hangares de pista, o chamado hangar dos hidroaviões, são edifícios com um valor arquitetónico e patrimonial muito relevante e nós queremos trabalhar, explorar, dar dimensão a essa componente", adiantou Ribau Esteves.

Depois de ter recebido a concordância do Exército, a proposta de criação ao Aeródromo Municipal foi apresentada pela câmara ao Governo socialista, que a rejeitou, em setembro de 2023, segundo uma nota camarária.

Com a entrada em funções do novo Governo, o projeto do Aeródromo Municipal de Aveiro, em São Jacinto, foi reapresentado em junho de 2024, tendo havido "múltiplos contactos, nomeadamente com a ministra do Ambiente e da Energia e com o ministro da Defesa Nacional".

"Agora é tempo de tratar das formalidades e do desenvolvimento de todo o processo", refere a mesma nota, adiantando que a autarquia vai dinamizar esta sua nova infraestrutura, gerida por si em estreita cooperação com o Exército/RI10, desenvolvendo ações e projetos no âmbito do Turismo Militar e Aeronáutico, Cultura, Educação e Formação, Ciência, Investigação e Desenvolvimento, Apoio à Indústria, entre outras.