Aktürkoglu sofre entorse e falha último treino antes da visita ao Nice

Em sessão matinal no centro de treinos dos `encarnados`, no Seixal, o treinador Bruno Lage não pôde contar com o avançado, que se juntou na lista de ausências aos lesionados de longa duração Alexander Bah, Manu Silva, Nuno Félix e Bruma.

Por outro lado, o defesa-central internacional português Tomás Araújo prossegue em trabalho individual, de recuperação a uma lesão sofrida no final da temporada, e os jovens Joshua Wynder, Rafael Luís e João Rego foram treinar com a equipa B.

Durante os 15 minutos do treino abertos à comunicação social, os jogadores das `águias` estiveram divididos em dois grupos a fazer exercícios com bola, enquanto os guarda-redes estiveram a efetuar trabalho específico junto de uma das balizas.

A partir das 12:45 realiza-se a conferência de imprensa de antevisão ao encontro, com a presença de Bruno Lage e um jogador a designar, seguindo-se a partida em voo `charter`, às 16:15, a partir do Aeroporto Internacional de Beja, rumo a Nice.

Benfica e Nice defrontam-se às 20:00 de quarta-feira, no estádio Allianz Riviera, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões de futebol, com arbitragem do inglês Michael Oliver.