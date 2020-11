Al-Ahly vence Zamalek e conquista Champions africana pela nona vez

Os egípcios do Al-Ahly reforçaram esta noite o estatuto de reis africanos do futebol, ao conquistarem pela nona vez a Liga dos Campeões do continente, com um triunfo por 2-1 face aos compatriotas do Zamalek, treinados por Jaime Pacheco.