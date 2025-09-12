Alverca alcança primeiro triunfo na receção ao Tondela

Em Alverca, num duelo entre duas equipas que regressaram esta época ao escalão máximo, a equipa da casa marcou o único tento da partida aos 45 minutos, beneficiando de um autogolo do nigeriano Maviram, já depois de o Tondela ter desperdiçado uma grande penalidade, aos 43, por Tiago Manso.

O Alverca venceu pela primeira vez e passa a somar quatro pontos no campeonato, enquanto o Tondela ainda não triunfou e averbou a quarta derrota na prova, contando apenas com um ponto.

AJO