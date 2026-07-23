Andrey Rublev domina rumo aos quartos de final

Depois de ter perdido na fase de qualificação em 2017, o atual número 14 do mundo somou no pó de tijolo português o quarto triunfo consecutivo, após ter conquistado o ATP 250 de Bastad, ao derrotar o `lucky loser` Skatov (163.º ATP) em dois sets, pelos parciais de 6-1 e 6-1, ao fim de apenas 59 minutos.

Na próxima ronda, Andrey Rublev, antigo número cinco mundial e detetor de 18 títulos ATP, vai defrontar o francês Luca van Assche (78.º ATP), que eliminou hoje o espanhol Pablo Carreño Busta, campeão do Estoril Open em 2017, por 6-3, 4-6 e 6-2.