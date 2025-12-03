António Nobre vai arbitrar o dérbi Benfica-Sporting da I Liga

O `juiz` da associação de Leiria, de 37 anos, vai arbitrar pela primeira vez um dérbi entre `águias` e `leões`, em que terá como assistentes Nélson Pereira e Francisco Pereira, enquanto Miguel Nogueira desempenhará as funções de quarto árbitro e Rui Costa será o responsável pelo videoárbitro (VAR).

A partida `grande` da jornada está agendada para as 20:15 de sexta-feira, no Estádio da Luz, onde o bicampeão Sporting, segundo classificado, com 31 pontos, visita o Benfica, terceiro, com 28.

Para Nobre, este será o segundo clássico da carreira, depois de ter estado na meia-final da Taça da Liga da última temporada, em que o Sporting venceu por 1-0 o FC Porto.Esta época, o árbitro das Caldas da Rainha já esteve em dois encontros do Sporting, nas vitórias em casa do Famalicão (2-1) e na receção ao Alverca (2-0), ambas em jogos da I Liga.Em 2025/26, Nobre ainda não arbitrou qualquer jogo do Benfica, que encontrou o juiz duas vezes em 2025, nas quais não venceu, perdendo na visita ao Casa Pia (3-1) e empatando em casa do Arouca (2-2).