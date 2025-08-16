`b-girl` Vanessa Marina terminou em 14.ª

Em Chengdu, China, a `b-girl` portuguesa completou um ciclo com a participação nos Jogos Mundiais, depois de ter competido também nos Jogos Europeus e nos Jogos Olímpicos.

"É o fruto de muito trabalho, mas esta, particularmente, não correu como eu queria. É um processo, há sempre altos e baixos e nós aprendemos com tudo", declarou, a finalizar a sua atuação na China.

A portuguesa queria mais da presença no Chengbei Gymnasium, em que não passou da fase de grupos (foi quarta no Grupo C).

"O meu grupo foi um pouco difícil, dos mais difíceis, mas, independentemente disso, tento sempre pensar positivo. Não correu como queria, tentei fazer um bocadinho de estratégia, mas não deu", disse.

Portugal finalizou os Jogos Mundiais com 10 medalhas, um recorde e o dobro das alcançadas em Cali2013 e em Birmingham2022, nos quais detinha os melhores resultados de sempre.

A participação leva três ouros, de Catarina Dias (kickboxing), Diana Gago (minitrampolim duplo) e Gabriel Albuquerque e Lucas Santos (trampolim sincronizado), três pratas, de Lara Fernandes e Guilherme Henriques (ginástica acrobática), Pedro Ramalho (ju-jitsu) e seleção de andebol de praia e quatro bronzes, dois do canoísta José Ramalho, um da dupla Beatriz Carneiro e Inês Faria (ginástica acrobática) e outro de Miguel Lopes e Gonçalo Parreira (ginástica acrobática).

A 12.ª edição dos Jogos Mundiais decorreu em Chengdu, na China, e envolveu disciplinas e modalidades não olímpicas, mas que são reconhecidas pelo Comité Olímpico Internacional (COI).