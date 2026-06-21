Bélgica e Irão empatam a zero no Grupo G

A formação belga acabou o encontro reduzida a 10 unidades, devido ao vermelho direto mostrado a Nathan Ngoy, aos 66 minutos.

Os iranianos e os belgas passaram a contar dois pontos, contra um de Nova Zelândia e Egito, que se defrontam ainda hoje em Vancouver, no Canadá.

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