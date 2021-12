Benfica termina Liga dos Campeões feminina com derrota frente ao Bayern Munique

Os golos anotados pela islandesa Karolina Vilhjalmsdottir, aos 26 minutos, e pela germânica Lea Schuller, aos 28, resolveram, praticamente, o desafio a favor das bávaras, que ainda tornaram o resultado mais dilatado com os remates certeiros de Giulia Gwinn (48), de penálti, e Klara Buhl (49).Com este desaire, o quarto em seis rondas, o clube lisboeta termina no terceiro lugar da ‘poule’, com quarto pontos, mais um do que as suecas do Hacken, últimas. O Lyon concluiu no topo, com 15, enquanto o Bayern ficou logo atrás, com 13.Embora partindo para o derradeiro desafio já eliminadas da prova, as ‘encarnadas’ procuravam despedir-se da melhor maneira e repetir, eventualmente, o ‘nulo’ verificado na primeira jornada, dada a diferença qualitativa entre as duas formações.Depois de um equilíbrio durante os primeiros 15 minutos, muito por culpa da pressão alta colocada pelo Benfica, na tentativa de condicionar a saída de jogo das germânicas, as oportunidades começaram a surgir para as locais, face às perdas de bola e ao espaço concedido.A defesa Hegering e a médio Vilhjalmsdottir foram as autoras dos primeiros avisos para o que se avizinhava e que acabou por colocar um ponto final nas aspirações da equipa portuguesa em levar um resultado positivo.Num espaço de três minutos, um erro de Catarina Amado, que se transformou em assistência, deixou precisamente a islandesa Vilhjalmsdottir em boa posição para marcar, aos 26 minutos, seguindo-se um livre cobrado pela avançada Bühl direitinho para a cabeça da companheira de ataque Lea Shcüller, aos 28.Uma nova falha de marcação no interior da grande área só não deu o terceiro tento às bávaras, porque a lateral cabeceou a bola ao ferro, que salvou o Benfica de um resultado mais desnivelado ao intervalo.A equipa feminina do Benfica, em atividade apenas desde 2018/19, então ainda na segunda divisão, terminou os primeiros 45 minutos sem qualquer remate efetuado entre os postes, com Francisca Nazareth a ter a melhor chance, quando disparou, sem perigo, ao lado do poste.O ímpeto ofensivo do Bayern manteve-se após o descanso e, tal como no primeiro tempo, em poucos minutos, o resultado disparou para números goleadores, novamente devido a erros indesculpáveis para o nível exigido.A capitã Pauleta travou Vilhjálmsdóttir em falta, dentro na grande área, e da marca dos onze metros, aos 48 minutos, Giulia Gwinn bateu facilmente Catarina Vilão, um minuto antes de Ana Seiça oferecer de ‘bandeja’ o quarto golo a Klara Bühl.A vantagem confortável no marcador permitiu ao técnico Jens Scheuer gerir a equipa, colocando outras jogadoras em campo, que nada alterou a toada do jogo, sendo que o Benfica saiu do FC Bayern Campus sem conseguir efetuar um único remate enquadrado.Jogo no FC Bayern Campus, em Munique.Bayern Munique – Benfica, 4-0.Ao intervalo: 2-0.Marcadores:1-0, Vilhjalmsdottir, 26 minutos.2-0, Schuller, 28.3-0, Giulia Gwinn, 48 (grande penalidade).4-0, Klara Bühl, 49.Equipas:- Bayern Munique: Leitzig, Glas, Hegering (Wenninger, 56), Viggosdottir, Gwinn, Kumagai, Vilhjalmsdottir, Zadrazil (Demman 80), Asseyi (Damnjanovic, 87), Buhl (Beerensteyn, 56) e Schuller (Jakobsson, 56).(Suplentes: Grohs, Demman, Beerensteyn, Rall, Damnjanovic, Wenninger, Simon, Landenberger e Jakobsson).Treinador: Jens Scheuer.- Benfica: Carolina Vilão, Catarina Amado, Ana Seiça (Carolina Correia, 84), Carole Costa, Lúcia Alves, Maria Negrão (Christy Ucheibe, 53), Ana Vitória (Madalina Tatar, 84), Pauleta, Valéria Silva (Marta Cintra, 45), Cloé Lacasse e Francisco Nazareth.(Suplentes: Adriana Rocha, Marta Cintra, Carolina Correia, Christy Ucheibe, Madalina Tatar e Lara Pintassilgo).Treinador: Filipa Patão.Árbitra: Lorraine Watson (Escócia).Ação disciplinar: Cartão amarelo para Asseyi (16), Lúcia Alves (47), Catarina Amado (61) e Wenninger (76).Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.