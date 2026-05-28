Bola de Ouro de 2026 atribuída pela primeira vez em Londres

A 70.ª edição da Bola de Ouro, que habitualmente é entregue em Paris, ocorrerá na capital inglesa no âmbito de "uma estratégia que visa reforçar o estatuto internacional" do troféu, o prémio individual mais prestigiado do futebol mundial, que é atribuído pela revista France Football desde 1956.

Os organizadores não revelaram o local exato em Londres onde decorrerá a cerimónia de entrega da Bola de Ouro, que já teve três vencedores portugueses: Eusébio, em 1965, Figo, em 2000, e Cristiano Ronaldo, o segundo jogador mais distinguido, com cinco troféus (2008, 2013, 2014, 2016 e 2017), atrás do argentino Lionel Messi, com oito.