Bruno Lage deixa comando técnico do Botafogo

"O Botafogo informa que, por decisão de John Textor e do departamento de futebol, Bruno Lage não é mais o técnico da equipe principal", lê-se no sítio do emblema carioca na Internet.

Bruno Lage, de 47 anos, foi apresentado como treinador do "fogão" em 8 de julho último, substituindo no cargo o compatriota Luís Castro, que rumou aos sauditas do Al Nassr, depois de ter deixado os ingleses do Wolverhampton, em outubro de 2022, após praticamente ano e meio.

Nos 16 jogos à frente do Botafogo, Lage não conseguiu melhor do que cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas, deixando o clube após uma sequência de cinco jogos sem vencer, com um empate e três derrotas no Brasileirão (Corinthians, Atlético Mineiro e Flamengo) e ainda uma derrota que valeu a eliminação na Taça sul-americana (Defensa y Justicia).

"O Botafogo destaca o profissionalismo, o caráter e o comprometimento de Bruno Lage no período em que defendeu a camisa 'alvinegra' e fez parte da família. Apesar do início do treinador, com 10 jogos de invencibilidade, os últimos resultados não foram os esperados. Fica o agradecimento do clube a Bruno e a toda a sua comissão técnica pelos serviços prestados ao 'glorioso' ao longo dos últimos meses, desejando muito sucesso em seus futuros desafios", acrescentou o clube.

Mesmo assim, o Botafogo mantém a liderança isolada do Brasileirão e os mesmos sete pontos de vantagem, agora sobre o Bragantino, de Pedro Caixinha, e oito relativamente ao Grêmio de Porto Alegre.

Bruno Lage teve no Benfica a sua primeira experiência como treinador principal no primeiro escalão, levando as "águias" à conquista da I Liga portuguesa em 2018/19 e da Supertaça Cândido de Oliveira em 2019, acabando por sair do clube lisboeta na fase final da época 2019/20.

Antes de assumir o leme do plantel principal do Benfica, o técnico luso orientou a equipa B dos encarnados e foi adjunto de Carlos Carvalhal nos ingleses do Sheffield Wednesday e nos galeses do Swansea, além das experiências nas categorias de formação do Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.

Com a saída de Lage, o campeonato brasileiro conta ainda com os treinadores lusos Abel Ferreira (Palmeiras), Pedro Caixinha (Bragantino), Armando Evangelista (Goiás) e António Oliveira (Cuiabá).