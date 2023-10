Calor. Maratona de Lisboa antecipada para as 7 horas, Meia Maratona para 9H00

A Maratona de Lisboa foi antecipada em uma hora, para as 07:00, e a Meia Maratona em uma hora e meia, para as 09:00.

Face à previsão de temperaturas de 21º celsius às 08:00, hora prevista de partida da maratona, em Cascais, e de 26º para as 10:30, quando devia partir a meia maratona e a corrida popular de oito quilómetros, da Ponte Vasco da Gama, a organização decidiu antecipar as provas e reduzir os tempos limite para as suas conclusões.

Assim, os cerca de seis mil participantes na maratona vão ter cinco horas para concluir os 42,195 quilómetros, em vez dos seis previstos, e os quase 20 mil nas outras duas distâncias duras horas e meia.

O tiro de partida para a 10.ª edição da Maratona de Lisboa vai ser dado às 07:00, em Cascais, enquanto os primeiros passos da 23.ª edição da Meia Maratona de Portugal e da corrida de oito quilómetros, no tabuleiro da ponte, vão ser dados às 09:00.

"Com esta antecipação, a organização pretende proteger os participantes das horas mais quentes", lê-se no comunicado do Maratona, clube organizador das corridas.

Os horários dos autocarros para a ponte também vão ser antecipados, com partida do Centro Comercial Vasco da Gama, em Lisboa, entre as 07:00 e as 08:30, enquanto o metro vai reforçar o número de carruagens, a partir das 06:00.

Para os 42,195 quilómetros, os maratonistas podem utilizar os comboios da CP nos horários 05:15, 05:30 e 06:00.

Já na sexta-feira, o presidente do Maratona Clube de Portugal, Carlos Móia, assumiu a preocupação com as previsões de altas temperaturas, reforçando os abastecimentos de águas ao longo do percurso e abolindo a subida à Praça do Marquês de Pombal.

A meta da maratona e da meia maratona vai estar instalada na Praça do Comércio, em Lisboa, enquanto a da corrida popular vai ser no Parque das Nações.

"No total a Maratona de Lisboa terá 13 abastecimentos e três chuveiros ao longo do percurso. Além da água entregue na partida, a Meia Maratona terá três chuveiros e quatro abastecimentos e a corrida 8K um abastecimento, no final da ponte, e dois chuveiros (comuns à meia maratona)", lê-se no comunicado da organização.

