Campeão Djokovic desiste e promove Sinner a número um mundial

`Djoko`, de 37 anos, lesionou-se no joelho direito no encontro dos oitavos de final diante do argentino Francisco Cerundolo, que ainda assim acabou por vencer por 6-1, 5-7, 3-6, 7-5 e 6-3.

A desistência do três vezes campeão na terra batida parisiense (2016, 2019 e 2023) e recordista de títulos do Grand Slam (24) qualifica diretamente para as meias-finais o norueguês Casper Ruud, finalista nas últimas duas edições do `major` francês e que seria o adversário do sérvio nos `quartos`, e promove o italiano Jannik Sinner a número um mundial a partir da próxima segunda-feira.