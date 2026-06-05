Cobolli estreia-se em finais de `majors` após desistência de Arnaldi

Cobolli, de 24 anos, apurou-se para o encontro decisivo do torneio parisiense sem entrar em court na sequência da desistência do 104.º tenista mundial, motivada por "uma doença viral", informou a organização do segundo `major` da temporada.

O 14.º jogador da hierarquia ATP vai jogar no domingo frente ao alemão Alexander Zverev, finalista de 2024 e número três mundial, com os dois tenistas a procurarem o seu primeiro título do Grand Slam.