Daymaro Salina integra equipa de Portugal para jogos com Alemanha

O atleta nascido em Cuba há 36 anos padece de uma gastroenterite e falhou o estágio de preparação para o Europeu, que hoje terminou em Rio Maior, contudo, Paulo Jorge Pereira apostou na sua experiência e recuperação total para integrar a comitiva que vai partir para a Alemanha, onde vai disputar dois jogos com a equipa anfitriã do Europeu, a decorrer entre 10 e 28 de janeiro.

Concluído o estágio, o técnico nacional refere que o mesmo "nada alterou" nos seus planos iniciais, tendo excluído dos convocados o guarda-redes Miguel Ferreira, dos espanhóis do Ciudad Encantada, e o pivô Fábio Silva, do Avanca, enquanto Rui Silva, que será pai no final do ano, ficará afastado nos próximos dias, devendo integrar a convocatória final para o Europeu.

"O estágio decorreu dentro da normalidade, só tivemos alguns problemas com dois atletas, que, por questões de saúde, praticamente não participaram no estágio, no entanto, acho que foi muito produtivo a todos os níveis, além de termos consolidado algumas coisas", disse.

Certas eram já as ausências, por lesão, dos habitualmente convocados Victor Iturriza e Fábio Magalhães, ambos do FC Porto, e André Gomes, que alinha nos sauditas do Al Safa.

"Vão ser dois jogos de alta rotação. É um orgulho que a Alemanha nos convide para jogar antes de um Europeu que organiza, sinal de que Portugal está a crescer. Agora, é continuar a consolidar as ideias que temos vindo a trabalhar estes dias e reconfigurar um pouco esta nossa seleção, que mantém apenas sete atletas que disputaram o Campeonato da Europa em 2020", disse o técnico, em relação aos jogos que Portugal disputará com a Alemanha em Flensburg (04 janeiro) e em Kiel (06).

Entre 11 e 15 de janeiro, os lusos competem em Munique, integrando o Grupo F, no qual defrontam Grécia (11), República Checa (13) e a tricampeã do mundo Dinamarca (15).

Lista de 17 convocados para os jogos com a Alemanha:

- Guarda-redes: Diogo Rêma (FC Porto) e Gustavo Capdeville (Benfica).

- Ponta esquerda: Leonel Fernandes (FC Porto) e Pedro Oliveira (FC Porto).

- Lateral esquerdo: Alexandre Cavalcanti (Nantes, Fra), Gilberto Duarte (PAUC Handball, Fra), Gonçalo Vieira (Fenix Toulouse, Fra) e Salvador Salvador (Sporting).

- Pivô: Daymaro Salina (FC Porto), Luís Frade (Barcelona, Esp) e Ricardo Brandão (Cangas, Esp).

- Lateral direito: Francisco Costa (Sporting) e Joaquim Nazaré (Skjern Handbold, Din).

- Ponta direito: António Areia (FC Porto) e Pedro Portela (Sporting).

- Central: Martim Costa (Sporting) e Miguel Martins (Pick Szeged, Hun).