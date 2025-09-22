Diogo Jota e André Silva homenageados na cerimónia

Além de celebrar os melhores futebolistas da época 2024/25, o evento recordou os dois jogadores através de um vídeo com imagens de ambos, tanto de Diogo Jota, pelo Liverpool e pela seleção portuguesa, como de André Silva, pelo Penafiel.

Diogo Jota, de 28 anos, e o irmão André Silva, de 25, morreram na madrugada de 03 de julho, num acidente de viação na A52, em Cernadilla, em Espanha.

O internacional português jogava há cinco épocas no Liverpool, pelo qual conquistou uma Liga inglesa, uma Taça de Inglaterra e duas Taças da Liga, sagrando-se ainda campeão do segundo escalão inglês com o Wolverhampton, numa carreira pontuada também pela conquista da Liga das Nações ao serviço da seleção das `quinas` em 2019 e 2025.

Antes, tinha jogado no Gondomar, no qual iniciou a carreira, no Paços de Ferreira e no FC Porto.

O irmão, André Silva, que alinhava no Penafiel, também deu os primeiros passos no clube gondomarense e no FC Porto, tendo estado ainda ligado ao Paços de Ferreira, Famalicão e Boavista.