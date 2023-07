Diogo Ribeiro conquista prata nos 50 metros mariposa nos Mundiais de natação

O feito histórico do jovem, recordista mundial júnior da distância, foi conseguido com um tempo de 22,80 segundos, novo recorde nacional, atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e à frente do francês Maxime Grousset (22,82).

O atleta do Benfica, que se estreia em Mundiais sénior e consegue logo um feito histórico, deu a primeira medalha a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.

Esta é a segunda medalha de Diogo Ribeiro em competições seniores, depois de ter sido terceiro nos Europeus de 2022, em Roma, na mesma distância.

O atleta português perante o entusiasmo quase que não consegue verbalizar o seu contentamento, mas afirma que esta medalha "vai para Portugal".

Entre os outros portugueses hoje em competição, João Costa garantiu um lugar nos Jogos Olímpicos Paris2024, ao bater o recorde nacional dos 100 metros costas nas eliminatórias, com a marca de 53,71, melhorando o anterior máximo português (53,87), que já lhe pertencia.Nas meias-finais, o nadador do Vitória de Guimarães obteve o 16.º tempo, cronometrando 54,30, a 2,14 do mais rápido, o italiano Thomas Ceccon, que pouco depois de sagrou campeão mundial dos 50 mariposa, na final em que o português Diogo Ribeiro conseguiu a prata.Camila Rebelo, que também já tem mínimos olímpicos nos 200 metros costas, fez o 24.º tempo, entre 61 nadadoras inscritas, nas eliminatórias dos 100 metros costas, com 1.01,27 minutos, e ficou fora as meias-finais.Nas eliminatórias dos 100 metros bruços, Ana Pinho Rodrigues terminou com 1.09,97 minutos, conseguindo o 37.º tempo entre 57 nadadoras inscritas.Nos 1.500 livres, Tamila Holub terminou a sua série com nas eliminatórias com 16.30,39 minutos, conseguindo o 20.º tempo, enquanto Diana Durães cronometrou 17.05,18, conseguindo a 28.º marca, numa distância em que a qualificação para a final fechou nos 16.01,95.Na terça-feira, não haverá portugueses em competição nas competições da natação pura dos Mundiais de desportos aquáticos, que terminam em 30 de julho.

Governo felicita Diogo Ribeiro pela prata e considera-o exemplo para outros jovens

O secretário de Estado da Juventude e Desporto (SEJD) felicitou hoje Diogo Ribeiro pela conquista da prata nos Mundiais de natação, e considerou-o um exemplo para as gerações mais jovens, por conciliar a competição com os estudos.



“O Diogo é aluno-atleta das Unidades de Apoio ao Alto Rendimento na escola. Um grande nadador, com bom aproveitamento escolar. Grande exemplo para as gerações mais jovens”, escreveu João Paulo Correia, na rede social Twitter.



Na publicação, o governante classifica a medalha de prata conseguida por Diogo Ribeiro, nos 50 metros mariposa, como “um feito histórico para a natação portuguesa”, que nunca tinha conseguido lugares de pódio em Mundiais.



Diogo Ribeiro, de 18 anos, conquistou hoje a prata nos 50 metros mariposa do Campeonato do Mundo, que decorre em Fukuoka, no Japão, dando a primeira medalha a Portugal em Mundiais.



O nadador do Benfica, recordista mundial júnior da distância, nadou a final em 22,80 segundos, novo recorde nacional, terminando apenas atrás do italiano Thomas Ceccon (22,68) e imediatamente à frente do francês Maxime Grousset (22,82).



Diogo Ribeiro, que se estreia em Mundiais sénior, deu a primeira medalha a Portugal, melhorando o quinto lugar de Alexandre Yokochi nos 200 metros bruços em Madrid1986, sendo que Ana Barros, oitava nos 50 costas em Perth1991, tinha sido a outra finalista lusa em Mundiais.