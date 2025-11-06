Djokovic trava Nuno Borges nos quartos do torneio de Atenas

O jogador maiato, 46.º mundial, discutiu bem a partida perante o tenista mais forte deste torneio ATP 250, para perder em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-1) e 6-4, e uma hora e 45 minutos de jogo.

Borges, que hoje encerrou a sua temporada de 2025, jogo pela primeira vez com o sérvio ex-líder do ranking, equilibrando a partida em muitos momentos e só cedendo em pontos cruciais, como o tie-break do primeiro set e o sétimo jogo do segundo, quando concedeu o único break do confronto.

O ATP 250 de Atenas foi o último torneio disputado por Nuno Borges em 2025 e as duas vitórias somadas esta semana garantem-lhe a permanência no top 50 até ao final do ano, repetindo a proeza de 2024, quando acabou a temporada entre os 40 melhores.

Em pares, o luso Francisco Cabral, que forma equipa com o austríaco Lucas Miedler, continuou a vencer e acedeu à meia-final, deixando para trás o austríaco Alexander Erler e o norte-americano Robert Galloway em duas partidas, com os parciais de 6-4 e 7-5.

Cabral e Miedler, que só começaram a jogar juntos em abril, são já um dos melhores pares do mundo, registando a 10.ª meia-final da época e continuando na corrida para uma vaga como suplentes no ATP Finals.

O português é 20.º posicionado no ranking mundial de pares, o melhor registo de sempre de um tenista profissional luso, enquanto o austríaco é o 27.º.

Na sexta-feira, Cabral e Miedler vão defrontar o belga Sander Gille e o neerlandês Sem Verbeek, enquanto os franceses Sadio Doumbia e Fabian Reboul discutirão a outra vaga na final com o mexicano Santiago González e o neerlandês David Pel.