Eulálio manteve a `maglia rosa` após contrarrelógio conquistado por Ganna
Giro: A 'maglia rosa' deu asas a Eulálio que contrariou todas as previsões
A ‘maglia rosa’ deu asas a Afonso Eulálio, que apesar de ter perdido quase cinco minutos para Filippo Ganna, o vencedor do contrarrelógio, defendeu a liderança da Volta a Itália do ‘assalto’ do ciclista dinamarquês Jonas Vingegaard.
Mais do que a esperada vitória do italiano da Netcompany INEOS ou as evidentes debilidades do líder da Visma-Lease a Bike, longe do seu melhor nível, os 42 quilómetros de contrarrelógio da 10.ª etapa demonstraram que o português da Bahrain Victorious falava verdade quando disse que a camisola rosa lhe deu força.
Contrariamente a todos os prognósticos, inclusive o seu – na véspera, em conferência de imprensa, foi perentório a responder que perderia a ‘maglia’ hoje -, Eulálio segurou a liderança da geral, agora reduzida a meros 27 segundos de vantagem para Vingegaard, um dececionante 13.º classificado no ‘crono’, a distantes três minutos de Filippo Ganna.
“Sofri, sofri, sofri, mas cheguei aqui e mantive a ‘maglia rosa’. É incrível. Só no final é que o carro me começou a dizer ‘estás perto do Jonas’, mas, num primeiro momento, pensei que estava perto, mas não para manter a camisola. No final, começaram a dizer-me ‘30 segundos’ e continuei a acreditar”, revelou o português na ‘flash-interview’.
O corredor da Bahrain Victorious assumiu que não estava nos seus planos manter a camisola rosa após o exercício individual entre Viareggio e Massa, que cumpriu na 41.ª posição, a 04.57 minutos de Ganna, vencedor em 45.53.
“Vou continuar a acreditar nos próximos dias. Continuarei a lutar”, prometeu.
Embora tenha sido Ganna o vencedor do dia, o interesse da 10.ª etapa resumiu-se à luta pela geral, na qual Thymen Arensman (Netcompany INEOS), segundo no ‘crono’ a 01.54 minutos do seu colega italiano, é agora terceiro.
O neerlandês ultrapassou o austríaco Felix Gall (Decathlon) e está a 01.57 de Eulálio, que embora já perdesse 50 segundos para Vingegaard no primeiro ponto intermédio, cedo deu sinais que iria manter a ‘maglia rosa’, apesar de nunca ter feito um ‘crono’ tão longo.
Entre deceções como Gall ou Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe), que desceu ao sexto posto da geral, ou surpresas como Ben O’Connor (Jayco AlUla), novo quinto classificado, emergiu o figueirense de 24 anos, cada vez mais um sério candidato a lutar pelos primeiros lugares da geral, perante um Vingegaard longe da sua melhor versão – o dinamarquês aparenta estar a apontar o pico de forma para a Volta a França.
O contrarrelógio da 10.ª etapa foi ‘desenhado’ para consagrar o atual tetracampeão italiano da especialidade e Ganna não defraudou, estabelecendo em cada ponto intermédio o novo melhor tempo, uma superioridade confirmada na meta.
Quem mais se aproximou do registo do vice-campeão olímpico de contrarrelógio foi o seu colega neerlandês Thymen Arensman, com outro especialista, o francês Rémi Cavagna (Groupama-FDJ), a ser terceiro, a 01.59.
Entre os portugueses, o campeão nacional da especialidade, António Morgado (UAE Emirates), foi o melhor, no 28.º lugar, a 04.05 do antigo bicampeão mundial. Mais discreto esteve Nelson Oliveira (Movistar), o mais credenciado contrarrelogista nacional, hoje apenas 38.º, a 04.44.
Feitas as contas, Eulálio prolonga o seu reinado, que começou após a quinta etapa, quando integrou a fuga do dia e foi segundo classificado. Na quarta-feira, vai somar o seu sexto dia de rosa, na ligação de 195 quilómetros entre Porcari e Chiavari.
O próximo grande teste à liderança do luso da Bahrain Victorious acontece no sábado, com a jornada de alta montanha com final em Pila.