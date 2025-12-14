Farioli confirma Gabri Veiga e Rodrigo Mora aptos para Estrela da Amadora

Na antevisão ao duelo marcado para segunda-feira, às 20:45, o treinador do FC Porto admitiu que ambos os jogadores recuperaram plenamente: "O Gabri trabalhou ontem (sábado) com a equipa, mas hoje a 100%. O Rodrigo também está completamente de volta".

Farioli abordou a indefinição no meio-campo, setor que considera determinante no seu modelo de jogo.

"Há diferentes possibilidades e cenários, tanto para o início, como para o decorrer do jogo. É importante avaliar o momento dos jogadores e encontrar o melhor equilíbrio", explicou, admitindo soluções com Gabri Veiga, Rodrigo Mora e Pablo Rosario.

O técnico destacou ainda as vantagens de jogar à segunda-feira, num calendário apertado: "Dá-nos mais tempo para recuperar jogadores. Um dia pode parecer pouco, mas faz diferença quando jogamos de quatro em quatro dias".

Sobre a ausência de Zaidu, ao serviço da seleção da Nigéria na Taça das Nações Africanas, mostrou-se confiante nas alternativas.

"O Francisco Moura é o único lateral-esquerdo de raiz, mas o Kiwior também pode jogar nessa posição, assim como o Martim ou o Pedro Lima, da equipa B", indicou, admitindo, no plano ofensivo, a possibilidade de Rodrigo Mora atuar mais adiantado, afirmando que este "é literalmente um falso nove".

O treinador deixou ainda um apelo aos adeptos: "Sabemos que é uma segunda-feira à noite, mas é muito importante termos o estádio cheio. O apoio dos adeptos pode ser decisivo".

O FC Porto, líder isolado do campeonato, com 37 pontos, recebe pelas 20:45 de segunda-feira, no Estádio do Dragão, o Estrela da Amadora, 13.º lugar, com 14, em jogo da 14.ª jornada da I Liga, que será arbitrado por Miguel Fonseca, da associação do Porto.