Farioli quer FC Porto preparado "para tudo" frente ao Benfica

De regresso à I Liga após o jogo da Liga Europa, o técnico italiano disse ter preparado o encontro de domingo "com muita atenção", analisando vários jogos do Benfica, que descreveu como "uma equipa de Liga dos Campeões, com grande orçamento e ambição".

Admitiu, contudo, que os `encarnados` tiveram "quase uma semana limpa" para preparar o jogo, ao contrário dos `dragões`, que defrontaram o Arouca na segunda-feira e o Estrela Vermelha três dias depois.

Farioli elogiou José Mourinho, considerando-o "uma referência" e "um dos treinadores mais bem-sucedidos da história", mas frisou que o FC Porto não jogará "contra Mourinho, mas contra o Benfica", devendo concentrar-se "nas dinâmicas e cenários do jogo".

Sobre as palavras do treinador adversário, que não apontou o FC Porto como favorito, o italiano limitou-se a concordar, sublinhando que "o clássico é importante, mas não decisivo", já que "muita coisa pode ainda acontecer" na temporada.

Para Farioli, as equipas de Mourinho distinguem-se por serem "camaleónicas", capazes de se adaptar a diferentes contextos, razão pela qual o FC Porto tem de estar "preparado para o inesperado".

O técnico destacou também o apoio dos adeptos, dizendo sentir "fé e confiança desde o primeiro dia" e garantindo que a equipa quer "retribuir essa energia" com uma boa exibição.

Depois do triunfo europeu frente ao Estrela Vermelha, reconheceu que preferia ter "fechado o jogo mais cedo", para evitar excessos de confiança, e alertou que o desafio com o Benfica exigirá "grande esforço físico e mental".

Ainda a recuperar de uma gripe, Farioli disse que o calendário "não ajudou", com três jogos em seis dias, mas elogiou o envolvimento do grupo e a resposta dos jogadores, sublinhando que tem várias opções disponíveis, apesar da ausência de Martim Fernandes, suspenso.

Sem entrar em euforias, o treinador valorizou o trabalho coletivo e a ligação ao clube e à cidade.

"Representamos uma cidade de pessoas que trabalham muito. O importante é continuar o percurso e, no fim, veremos onde estamos", concluiu.

O FC Porto, líder do campeonato, com 21 pontos, recebe no domingo, às 21:15, o Benfica, terceiro, com 17, no encontro que fecha a oitava jornada e que será arbitrado por Miguel Nogueira, da associação de Lisboa.