Félix da Costa estreia-se a vencer com a Jaguar no Mundial de Fórmula E

O piloto natural de Cascais, que hoje largou da terceira posição da grelha, cortou a meta em 41.21,590 minutos, batendo o suíço Edoardo Mortara (Mahindra) por 2,574 segundos, com o britânico Oliver Rowland (Nissan) em terceiro, a 3,508.

António Félix da Costa, que na véspera tinha sido sexto classificado, optou por uma estratégia de contenção no início da prova, para poupar energia e desferir um ataque nas últimas 10 voltas.

"Que vitória incrível. Foi uma corrida intensa, em que tudo correu bem, uma estratégia de gestão de energia perfeita e a ativação dos `attack mode` foi crítica. Finalmente conseguimos materializar o nosso andamento em resultados e esta vitória é um grande impulso para mim e toda a minha equipa, que me tem apoiado muito na adaptação e ambientação à Jaguar", disse o piloto português, que este ano se mudou para a equipa britânica.

Esta foi a primeira vitória de Félix da Costa esta temporada, 13.ª da carreira da Fórmula E, a competição para carros elétricos.

"Sou um lutador por natureza e uma vez mais mostrámos toda a nossa raça lusitana em pista, com uma vitória incrível, num dia muito bom para mim, para a Jaguar e para todos os portugueses que me apoiam sempre. Seguimos fortes para a próxima corrida em Madrid, em busca de mais momentos como este", disse.

Com este resultado, o piloto português recuperou três posições no campeonato, ascendendo ao sétimo posto, com 39 pontos, a 29 do líder, o alemão Pascal Wherlein (Porsche), quando estão disputadas cinco das 17 provas previstas.

O Mundial de Fórmula E regressa em 21 de março, em Madrid.