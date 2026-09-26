Final four da Taça da Liga 2026/27 vai decorrer novamente em Leiria

Apesar dos danos graves que o recinto sofreu na sequência da passagem da depressão Kristin no final de janeiro, precisamente poucas semanas após a realização da última `final four` da Taça da Liga, o Municipal de Leiria vai voltar a ser o palco das decisões da competição pelo sétimo ano seguido.

Desde 2021 que as meias-finais e a final da competição são concentradas na cidade leiriense, sendo que o detentor do troféu é o Vitória de Guimarães, que bateu o rival Sporting de Braga por 2-1 no início deste ano.

Segundo disse fonte da LFPF à Lusa, a próxima edição da `final four` contará com "muitas novidades", estando marcada uma apresentação do evento para quarta-feira.

A Taça da Liga reúne os seis primeiros classificados da I Liga 2025/26 (FC Porto, Sporting, Benfica, Sporting de Braga, Famalicão e Gil Vicente) e os dois primeiros da II Liga (Marítimo e Académico de Viseu), arrancando com as partidas dos quartos de final, que já estão definidas.

O Sporting-Marítimo será o primeiro, em 27 de outubro, seguindo-se o FC Porto-Académico de Viseu, no dia 28, o Benfica-Gil Vicente e o Sporting de Braga-Famalicão, ambos no dia 29.

Os vencedores qualificam-se para as meias-finais.