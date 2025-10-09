Frederico Varandas considera Sporting "o plantel mais competitivo" da I Liga

"Fechámos o verão e fiquei contente, porque é factual: temos o plantel mais valioso e, é a minha opinião, temos o plantel mais competitivo e com mais soluções da I Liga. O nosso treinador já mostrou publicamente que está contente e, por isso, não faz qualquer sentido estarmos a falar no mercado de janeiro agora", afirmou Frederico Varandas, num painel do Portugal Football Summit.

O dirigente manifestou a sua crença e confiança no plantel profissional do Sporting e manteve o tom elogioso, elegendo-o como "o melhor grupo da Liga", que, no seu entender, apenas não lidera presentemente o campeonato por culpa própria.

"À data de hoje estamos na oitava jornada, ocupamos apenas -- o que é um ótimo sinal para o Sporting - o segundo lugar e ocupamo-lo exclusivamente por culpa nossa. Os nossos jogadores sabem, o nosso treinador sabe-o, eles também e sem dúvida alguma acreditam que são o melhor grupo da Liga, mas também sabem que são eles que têm de mostrá-lo em campo. Eu, presidente, acredito muito nos nossos jogadores e no nosso treinador", afirmou.

O presidente sportinguista encarou a perda desportiva relacionada com a saída de Viktor Gyokeres como "um desafio", à imagem do que, na época anterior, já havia sucedido com o treinador Ruben Amorim e com o diretor-desportivo Hugo Viana.

"Agora temos novo desafio, é ótimo. No começo do ano perdemos, se calhar, um dos jogadores mais marcantes da história do Sporting, que deixou memórias maravilhosas, e a verdade é que no dia seguinte atacámos cirurgicamente o mercado com contratações cirúrgicas. Acho que já demonstrámos que temos potencial para continuar a vencer", assumiu.

Frederico Varandas pronunciou-se ainda sobre a obra em redor do Estádio de Alvalade, assinando por baixo a declaração do vice-presidente sportinguista André Bernardo, que defende que esta irá "revolucionar" a cidade de Lisboa.

"Estamos no eixo principal de Lisboa, é uma cidade em explosão, segura, é uma cidade da moda, com ótima qualidade de vida e a localização do estádio é decisiva. O metro quadrado ali está a disparar e está a ser construído um novo condomínio enorme e não temos dúvidas: na oferta que vamos fazer, haverá um antes e um depois e será uma mais-valia para a cidade de Lisboa. Vamos aguardar para ver essa obra", notou.

O Portugal Football Summit, organizado pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), teve início na quarta-feira e decorrerá até sábado na Cidade do Futebol, em Oeiras, com o objetivo de discutir o futuro do desporto a nível nacional e mundial.