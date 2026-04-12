Ginasta Vasco Peso sagra-se campeão europeu em tumbling sénior masculino

Vasco Peso alcançou um feito histórico para Portugal, conseguindo, pela primeira vez, a medalha de ouro na categoria, obtendo 41.400 pontos, seguido de Tofig Aliyev, do Azerbaijão, e do dinamarquês Lindholmer Magnus, que fechou o pódio.

O ginasta e estudante do Politécnico de Setúbal destacou-se ao longo da prova com uma execução segura, garantindo a melhor pontuação entre os participantes e assegurando o lugar mais alto do pódio para Portugal.

Vasco Peso passou à final ao qualificar-se com o primeiro lugar, com um total de 56.600 pontos, superando o atual campeão mundial, o azeri Mikhail Malkin, que somou 54.800.

Com esta conquista, o ginasta reforça o seu estatuto na modalidade e soma mais um título ao seu percurso desportivo.

Vasco Peso destaca “sensação incrível” após conquistar título europeu de tumbling

O ginasta Vasco Peso afirmou hoje estar a viver “uma sensação incrível” após conquistar o título europeu de tumbling, garantindo a primeira medalha de ouro de sempre para Portugal na disciplina.



“É uma sensação incrível e não tenho ainda palavras para a descrever. Estou num turbilhão de emoções cá dentro”, disse o atleta à agência Lusa, logo após a vitória.



Vasco Peso admitiu que "não esperava alcançar o título", apesar de ter chegado à competição "confiante no trabalho realizado", explicando que o risco assumido foi determinante.



“Não estava nada à espera deste resultado, embora tivesse vindo para este europeu confiante, e decidi arriscar com séries com muita dificuldade. Essa decisão deveu-se a todos os meus treinadores que acreditaram nas minhas capacidades”, sublinhou.



O ginasta luso destacou ainda o significado da conquista, que considera ir além do resultado desportivo: “Levo daqui não só a medalha de ouro, mas as memórias e a experiência. É uma competição que vai ficar para sempre na minha alma, no meu ser. Uma conquista que não é só minha, mas do país e para o mundo".



Para Vasco Peso, o título europeu representa também "um exemplo para os mais jovens", reforçando "a importância do trabalho e da persistência".



“É um marco de que os sonhos são passíveis de se tornar realidade. Trabalhar, acreditar e arriscar nos momentos certos, e todo o trabalho vale a pena”, afirmou.



O ginasta do Politécnico de Setúbal adiantou ter "perfeitamente a noção do que esta medalha significa para todos os jovens, ao incentivá-los a atingir os seus sonhos e objetivos, com trabalho, sofrimento e dedicação”.



