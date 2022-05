Giro: Girmay vence 10.ª etapa, João Almeida nono

Biniam Girmay (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) voltou hoje a 'sprintar' para uma vitória histórica, tornando-se no primeiro eritreu a vencer uma etapa numa grande Volta, no caso na 10.ª tirada da Volta a Itália.O corredor, que aos 22 anos se tornou no primeiro eritreu a vencer numa grande Volta, cumpriu os 196 quilómetros entre Pescara e Jesi em 4:32.07 horas, batendo sobre a meta o neerlandês Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), segundo, e o italiano Vincenzo Albanese (EOLO Kometa), terceiro, numa chegada em 'sprint' reduzido, em que o português João Almeida (UAE Emirates) foi nono.Nas contas da geral, Juan Pedro López segurou a liderança, mantendo 12 segundos de vantagem sobre Almeida, que é segundo, e 14 para o francês Romain Bardet (DSM), terceiro.O jovem de 22 anos já tinha feito história como primeiro subsariano a triunfar numa das grandes 'clássicas', ao impor-se na Gent-Wevelgem, e hoje escreveu nova -- e rara -- página no livro da diversidade no desporto.Nas pisadas do britânico Chris Froome, um homem nascido no Quénia que acabou a vencer as três grandes Voltas, o eritreu é o primeiro negro africano a vencer uma etapa numa dessas corridas, num desporto desde sempre dominado por europeus.Lançado pelo veterano italiano Domenico Pozzovivo, o eritreu 'sprintou' lado a lado com Van Der Poel, que, a poucos metros da meta, 'admitiu' a derrota, parando o esforço e levantando um polegar ao africano, em sinal de reconhecimento.Subiu mais tarde ao pódio, não contendo as lágrimas, e por pouco não o fez duas vezes, já que ficou a 'meros' três pontos de igualar o líder da classificação por pontos, o francês Arnaud Démare (Groupama-FDJ)."O 'Pozzo' foi incrível, disse-me para seguir com ele, fez um grande lançamento e foi extraordinário", começou por dizer o homem do dia.Girmay referiu que desde o início da 'corsa rosa' que havia expectativa de "bons resultados", que têm chegado fruto do "sucesso coletivo". "Todos os dias há novas histórias. Estou muito feliz pelo que fiz", comentou.A etapa teve vários momentos evocativos da história do próprio Giro e do ciclismo, tendo por isso um final apropriado, com a passagem na terra natal de Michele Scarponi, Filottrano, onde o vencedor da 'corsa rosa' em 2011 morreu, aos 37 anos, em 2017.Homenageada 'L'Aquila di Filottrano', com cartazes, uma tela e 'bidons' especiais de uma das suas antigas equipas, a Astana, o dia teve vários ataques de 'aspirantes' à vitória na etapa.Os últimos 10 quilómetros, principalmente, foram muito movimentados, de ciclistas atrasados aos homens da geral, todos eles sem sucesso, com o bloco da Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux a controlar um pelotão cada vez mais reduzido.Um ataque de 'MVDP' nos últimos cinco quilómetros acabou sem sucesso, e uma tentativa do equatoriano Richard Carapaz (INEOS), do espanhol Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) e de Romain Bardet, 'puxando' o comboio da geral, também não surtiu efeito, abrindo caminho a um 'sprint' que Girmay liderou desde o inícioAlém de Almeida, que foi nono, os outros dois portugueses da UAE Emirates tiveram um dia 'ocupado', de trabalho para os líderes, e Rui Costa foi 123.º e Rui Oliveira 133.º. O primeiro é agora 49.º na geral, com o segundo em 146.ºNa quarta-feira, a 11.ª etapa liga Santarcangelo di Romagna a Reggio Emilia em 203 quilómetros, o mais plano dos traçados da 105.ª edição do Giro, propenso a uma chegada em pelotão compacto disputada ao 'sprint'.